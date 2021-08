Un débat Bitcoin contre Cardano éclate alors que les innovateurs du MIT ne sont pas d’accord sur la force de la blockchain des deux réseaux ZyCrypto ⋆ Crypto new media

in

Une proposition de recherche de Jason Lowery, un étudiant résident du programme de bourses de la Défense nationale de l’éducation au développement intermédiaire (IDE) du département de l’Air Force, poursuivant une maîtrise en ingénierie et gestion avec la classe de conception et gestion de systèmes du MIT de 2023, a déclenché une tendance débat entre les partisans de Bitcoin et Cardano en ligne.

Les arguments sur les altcoins renversant Bitcoin ou étant meilleurs que Bitcoin ont été un sujet de discussion courant dans la communauté des crypto-monnaies. Cependant, celui-ci est unique car il provient de membres du département américain de la Défense.

Lowery a annoncé mardi via son profil LinkedIn, que son sujet de recherche, visant à aborder le sujet de recherche de l’Air University « l’impact des technologies perturbatrices sur la dissuasion », devait être « la préservation mutuelle assurée : un cas pour Bitcoin en tant que quatrième étape de la stratégie américaine dissuasion », sollicitant les commentaires des membres de la communauté.

Un commentaire de son collègue du ministère de la Défense, Prescott Paulin, dont la biographie indique qu’il est un innovateur de la défense américain et un entrepreneur avec plusieurs brevets, a cependant suggéré qu’il oriente la recherche dans le sens d’un « dollar adossé à la blockchain [CBDC] plutôt que Bitcoin.

Paulin soutient que les États-Unis étaient en train de prendre du retard sur la Chine dans cette course et que cela pourrait les amener à perdre leur domination mondiale sur la monnaie de réserve. Comme autre suggestion, Paulin a également déclaré que la CBDC peut très bien être développée sur le réseau Cardano pour commencer.

Répondant au commentaire, Lowery n’a pas riposté dans sa critique de l’idée des CBDC et de la blockchain Cardano. Il a déclaré qu’un dollar soutenu par la blockchain irait à l’encontre de l’objectif de la technologie de la blockchain, car il ne serait pas sans autorisation, entre pairs, sans discernement et inclusif. Il compare les CBDC à des automobiles hippomobiles ; en substance, pour lui, ils sont inutiles ; un sentiment que beaucoup de maximalistes de la crypto-monnaie expriment envers les monnaies fiduciaires.

Tout en abordant également la suggestion du réseau Cardano, qu’il regroupe avec d’autres blockchains qu’il considère comme décentralisées uniquement de nom (DINO), Lowery a déclaré qu’il les considérait comme “essentiellement juste un commerce d’arbitrage” rendu précieux parce qu’il aidait les gens ” réconcilier la dissonance cognitive douloureuse de la dépendance implacable du chemin de Bitcoin et du coût d’opportunité alors qu’il devient monétisé si rapidement. »

Lowery, concluant son commentaire, déclare que les altcoins n’avaient de valeur que parce que les personnes qui y investissaient le faisaient avec la peur de manquer le prochain Bitcoin; mais “le bitcoin tire sa valeur monétisée précisément du fait qu’il n’existe pas de” prochain bitcoin “”, déclare-t-il.

La crypto-communauté surveille depuis l’échange avec intérêt et ne sait pas si cela pourrait être un signal que l’armée s’intéresse à l’adoption de la technologie blockchain ou de Bitcoin en particulier.