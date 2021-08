Un “déçu” Stipe Miocic espère régler sa situation avec l’UFC en septembre

Le drame de Stipe Miocic avec la UFC continue.

Miocic, le combattant avec le plus de défenses de départ dans l’histoire de la division UFC Heavyweight, avait déjà critiqué l’organisation pour ne pas avoir reçu de revanche immédiate contre François Ngannou. Mais maintenant, le combattant d’origine croate a révélé sa frustration de ne même pas être pris en compte pour le combat de ceinture intérimaire qu’il a dirigé dans le passé. UFC 265.

Avis

“Cela me dérange, car j’aurais aimé qu’ils se soient au moins rapprochés”, a déclaré Miocic lors d’une interview avec ESPN. «Même si je n’avais pas pu me rendre (au combat), j’aurais adoré me voir offrir l’opportunité. Je pense que je le mérite, mais je ne vais pas me plaindre ou me plaindre. Je dois juste m’asseoir et avoir une conversation avec lui (Dana White). Tout le reste se mettra en place.

Miocic a été détrôné pour la deuxième fois lorsqu’il est tombé à Ngannou par KO dans l’étoile du UFC 260 en mars dernier.

Avec l’Africain destiné à défendre sa ceinture dans un combat d’unification contre le champion par intérim, Ciryl Gane, Miocic pense que le combat de la trilogie n’est qu’une question de temps.

Me venger et récupérer ma ceinture. C’est le seul scénario que je vois.

Vous pouvez me trouver sur Twitter comme @JulioFernandoN.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité