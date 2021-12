Un dedans, un dehors alors que Pep Guardiola envisage une sérieuse mise à niveau dans un quartier clé de la ville

Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, prévoit de renforcer son attaque en 2022 – mais ses espoirs d’un double accord en janvier devront peut-être être gelés jusqu’à la fin de la saison.

Les champions en titre de la Premier League se sont moqués de leur manque de point focal en attaque. Ils n’ont pas réussi à remplacer le départ de Sergio Aguero au cours de l’été, la légende du club passant à Barcelone.

Et malgré les efforts pour débarquer Harry Kane, le skipper anglais est resté à Tottenham, malgré cet aveu de Guardiola.

Alors que Tottenham s’en prend à Kane, il n’est pas surprenant de voir Man City commencer à jeter un œil sur d’autres cibles potentielles.

En effet, des rapports en Italie affirment maintenant que City mène la charge pour signer le tireur de la Fiorentina Dusan Vlahovic.

Le Serbe, 21 ans, devient rapidement l’une des propriétés les plus en vogue d’Europe. Vlahovic a marqué 21 buts en Serie A la saison dernière. Prouvant qu’il n’était pas une merveille d’une saison, le tireur mortel a porté son jeu à de nouveaux sommets cette année.

Vlahovic a marqué 14 buts en 16 matches toutes compétitions confondues cette saison. Cette sortie à un si jeune âge l’a, de manière prévisible, vu émerger sur le radar d’une grande partie de l’élite européenne.

En effet, Tottenham a été déclaré par le Soleil comme étant aligner l’avant évalué à 70 millions de livres sterling dans le cadre d’une refonte en cinq volets.

La Juventus mène la chasse aux parties intéressées de la Serie A, bien qu’Arsenal ne puisse pas être écarté de la course.

Pep Guardiola voit des mérites en Vlahovic

Cependant, City est à nouveau mentionné comme prétendant. En tant que tel, La Repubblica répertorie City comme ayant un intérêt ferme pour Vlahovic et l’équipe la plus susceptible de signer l’attaquant.

Il est peu probable que les frais énormes dissuadent City non plus, étant donné qu’ils envisageaient de dépenser encore plus pour Kane.

Cependant, leurs espoirs d’obtenir sa signature en janvier semblent s’estomper. C’est après qu’un rapport a affirmé que Vlahovic avait suspendu les discussions sur un départ de Florence jusqu’à l’été.

S’adressant à Telegraf.rs, Vlahovic a déclaré qu’il prévoyait de rester à Florence pour aider la Viola à entrer en Europe.

« Nous travaillons tous dur et voulons revenir en Europe. La Fiorentina n’a pas joué en Europe depuis de nombreuses années et ce serait un grand succès pour le club », a-t-il déclaré.

«Je pense que ce groupe de joueurs et de staff le mérite. Et nous ferons de notre mieux pour atteindre certains des objectifs que nous nous sommes fixés.

« J’ai atteint un niveau dans le football où chaque petit détail compte. Je fais donc très attention à ma nutrition et à ma routine d’entraînement.

Ferran Torres est également en attente

Un homme qui aurait espéré bénéficier de la sortie estivale d’Aguero à City était Ferran Torres.

L’attaquant a marqué sept fois en 24 matches de Premier League la saison dernière lors d’une belle première campagne.

Cette saison ne s’est pas tout à fait déroulée comme prévu, les blessures jouant un rôle important dans le fait que Torres n’a commencé que quatre matchs de Premier League.

De plus, il fait l’objet d’un solide intérêt de la part de Barcelone qui cherche à le ramener en Liga.

Cependant, avec les problèmes financiers du Barça bien documentés, ils ne peuvent pas se permettre de financer sa signature en janvier.

Néanmoins, il reste un joueur intéressant pour le nouveau patron Xavi Hernandez. En tant que tel, Sport affirme qu’une approche estivale semble susceptible d’être envisagée.

En conséquence, Guardiola pourrait faire face à une attente dans ses efforts pour renforcer sa force de frappe. Et avec les accords de janvier sur la table pour les deux joueurs, City devra apparemment attendre l’été à la place.

LIRE LA SUITE: Le prochain club nommé avec Guardiola envisage de quitter Man City