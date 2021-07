Un défi à Modi et un message au Congrès : le discours de Mamata Banerjee à l’occasion de la Journée des martyrs a plus qu’il n’y paraît

“Je suis un travailleur. Je serai avec vous en tant qu’ouvrier. Je travaillerai selon vos instructions », a déclaré Mamata Banerjee en livrant son adresse virtuelle Shahid Diwas. Dans son discours d’environ une heure, Banerjee a soulevé plusieurs problèmes tout en attaquant le gouvernement BJP dirigé par Narendra Modi. De l’espionnage de Pegasus à la mauvaise gestion de COVID-19, Banerjee a exhorté les dirigeants de l’opposition à s’unir pour vaincre le BJP.

Alors que le Shahid Diwas était censé honorer les âmes des travailleurs politiques décédés lors des tirs de la police en 1993, Banerjee a non seulement pris une feuille du livre du BJP et a utilisé une fonction d’État en tant que rassemblement national contre le parti du safran, elle a également utilisé le étape pour envoyer un message au Congrès qu’elle travaillait pour porter le combat à Modi, mais pas sous la direction du grand vieux parti.

Alors que Banerjee a peut-être dit qu’elle travaillerait comme une travailleuse ordinaire, chaque chef de l’opposition sait qu’elle n’est pas une chef qui lâchera sa part du gâteau pour la charité. Avec l’adresse nationalisée d’aujourd’hui, Banerjee a clairement indiqué qu’elle regardait au-delà de Nabanna et était prête à établir une nouvelle alternative nationale. Si Banerjee souhaitait uniquement fonctionner en tant que travailleur, il existe déjà un certain nombre de partis qui travaillent de toutes leurs forces contre le BJP et le TMC ne sera qu’une autre entrée dans ce club.

Connue pour son attitude fougueuse, Banerjee ne cherche certainement pas à quitter Kolkata juste pour vaincre le BJP et Modi. Peu de temps après sa victoire écrasante sur le BJP dans les sondages du Bengale, elle a été présentée comme une alternative solide à la prétendue «puissance financière et musculaire» du BJP. La projection est intervenue à la suite du Congrès de Trinamool annonçant que Modi serait défié à Varanasi dans les sondages de 2024.

Lors de son discours, Banerjee a déclaré qu’elle se rendra à Delhi entre le 27 et le 29 juillet et a exhorté les dirigeants de l’opposition à convoquer une réunion conjointe des partis d’opposition, notamment le Congrès, le NCP, le Shiv Sena et l’AAP. Le message était fort et clair – Mamata Banerjee s’est lancée dans la politique nationale et le Congrès n’était nulle part dans son plan.

Banerjee, dans son discours, a comparé les plans du gouvernement Modi aux plans de son État pour faire comprendre que s’il y a un modèle à suivre, c’est le modèle du Bengale et non le modèle du Gujarat, la projetant indirectement comme le chef de l’alliance. .

“Je ne sais pas ce qui se passera en 2024, mais nous devons commencer notre travail, notre planification à partir de maintenant”, a déclaré Banerjee tout en affirmant que la commission électorale était compromise et réduite à une agence BJP lors des scrutins du Bengale occidental.

Évoquant le problème de l’espionnage de Pegasus, Banerjee a montré l’appareil photo de son téléphone qu’elle a recouvert de bandes. « J’ai collé l’appareil photo de mon téléphone. Nous devons également mettre un plâtre sur le gouvernement indien, sinon le pays sera ruiné », a déclaré Banerjee.

Le supremo de TMC a allégué que le BJP voulait établir un État de surveillance et a ajouté que le gouvernement du BJP a terminé la structure fédérale du pays. « L’Inde est l’une des plus grandes démocraties du monde. Mais maintenant, ce gouvernement BJP a rasé la démocratie, il a terminé la structure fédérale, il a terminé les droits démocratiques », a-t-elle déclaré.

Exhortant les partis d’opposition à s’unir, Banerjee a déclaré que les partis régionaux devraient garder leurs intérêts personnels de côté et devraient travailler pour l’intérêt commun de sauver la nation. “Notre intérêt est de sauver la nation, de sauver son peuple, de sauver ses États, de sauver la structure de l’État fédéral”, a déclaré Banerjee.

Banerjee a allégué que le BJP a plongé le pays dans l’obscurité et que les partis d’opposition doivent se manifester pour le porter sous un jour nouveau.

Elle a également soulevé d’autres problèmes, notamment la pénurie de vaccins, la gestion du COVID-19 et l’utilisation abusive des agences centrales dans le but de présenter sa vision nationale et de séduire un public plus large.

Les prochains jours seront un test crucial pour le pari national de Mamata. Un troisième front non-Congrès, non-BJP est une formule éprouvée qui a échoué à chaque fois en raison des ambitions conflictuelles des satrapes régionaux. Les partis d’opposition peuvent-ils parvenir à un consensus cette fois-ci? Et accepteront-ils Mamata comme leur chef ? Les réponses pourraient résider dans le résultat des élections de l’Uttar Pradesh, qui seront le premier grand test pour le BJP à l’approche des élections de 2024 à Lok Sabha.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.