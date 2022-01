Un défi « horrible » et « dégoûtant » en Liga alors que l’attaquant par rapport à Sergio Aguero vole sur la starlette de l’Athletic Bilbao, mais évite une punition avant un carton rouge ultérieur

L’attaquant d’Osasuna Chimy Avila a en quelque sorte évité un carton rouge pour un tacle qualifié de « dégoûtant » alors qu’il faisait voler des crampons contre l’ailier de l’Athletic Bilbao Nico Williams, manquant de peu son genou.

Avila a échappé au rouge pour la fente tardivement lors d’une défaite 3-1, mais a ensuite réussi à récupérer une paire de cartons jaunes pour arrêt de jeu pour s’être disputé avec ses adversaires.

Avila est arrivé par avion et a eu la chance de ne pas envoyer son adversaire à l’hôpital

L’Argentin a déménagé en Espagne en 2017, initialement prêté à Huesca, avant de rejoindre Osasuna en 2019 où il a reçu des comparaisons avec ses compatriotes Sergio Aguero et Carlos Tevez.

Tenace, agressif, doué et porteur d’un pied droit méchant, Avila a impressionné avec neuf buts au cours de ses six premiers mois au club et était au bord de l’équipe nationale.

Cependant, sa saison s’est terminée lorsqu’il s’est rompu les ligaments du genou en janvier, et la blessure s’est ensuite reproduite au début de la campagne suivante après une longue mise à pied.

L’histoire malheureuse des blessures du joueur de 27 ans rend son tacle contre son rival basque Athletic d’autant plus surprenant, car il n’était qu’à quelques centimètres d’infliger un coup à son adversaire, ce qui aurait pu entraîner une blessure similaire.

Williams a été incroyablement chanceux de simplement franchir la fente

Avila a longtemps eu une réputation fougueuse, mais son histoire de blessures montre à quel point sa fente était folle

Avila n’est entré sur le terrain qu’à la 74e minute avec son équipe à deux buts de retard, et a presque réduit le déficit avec une superbe frappe brillamment renversée sur la barre par le n°1 espagnol Unai Simon.

Mais, peu de temps après, son moment de folie s’est produit.

Non seulement l’histoire fait de la fente sauvage une telle surprise, mais aussi le timing du défi, une minute après le temps d’arrêt avec le match perdu.

Williams était également en infériorité numérique alors qu’il avançait, les coéquipiers d’Avila en défense étant déjà en place, montrant à quel point c’était inutile.

Le manager de l’Athletic était naturellement livide après le saut en hauteur

Mais c’était aussi le cas d’Avila qui a décroché deux jaunes pour s’être disputé avec ses adversaires

Williams a instantanément eu le soutien de son frère Inaki, avec l’attaquant, auparavant lié à Manchester United, affrontant l’Argentin incontrôlable qui a décroché son premier jaune pour la bagarre.

Toujours pas refroidi de sa fente, Avila s’est affronté au défenseur de l’Athletic et international espagnol Inigo Martinez, mettant ses mains sur sa poitrine et son cou, justifiant un deuxième jaune quelques minutes plus tard.

Le grand frère Inaki Williams, lié à la Premier League, s’en est pris à Avila, qui a décroché son premier des deux jaunes pour l’argument

Le match était déjà perdu quand Avila a été à nouveau réservé

Le commentateur a décrit cette décision horrible comme « dégoûtante » et « horrible », Avila étant susceptible de recevoir une interdiction prolongée lorsque l’incident fera l’objet d’une enquête plus approfondie.

Ailleurs en Liga, la course au titre a été rouverte par la défaite 1-0 du Real Madrid contre Getafe, permettant à Séville, deuxième, de réduire l’écart à cinq points après avoir battu Cadix.

