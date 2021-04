“ Un défi ” pour les fans de revenir aux courses de Formule 1 en 2021, avertit la FIA

Le nouveau responsable médical et de sauvetage de la FIA, le Dr Paul Rea, affirme qu’il sera difficile de ramener les fans aux courses de Formule 1 cette année.

Rea a insisté sur la nécessité de faire preuve de prudence et de sécurité si les fans doivent être autorisés à certains événements en 2021.

Bien que familier avec les restrictions de Covid-19 dans leur ensemble, les directives varient d’un pays à l’autre, de sorte que chaque course devra être prise au cas par cas au fur et à mesure que leurs restrictions commenceront à s’atténuer avec le temps.

Monaco, par exemple, a pour objectif d’avoir des fans présents au Grand Prix en mai – y compris l’introduction d’un stand Charles Leclerc.

Cependant, avec le déploiement en masse des vaccins, il reste l’espoir d’un avenir meilleur avec des peuplements pleins dès que possible.

«Je pense que ce sera un défi cette année», a déclaré le Dr Rea au magazine Auto + Medical de la FIA, via GP Fans.

«Du point de vue d’une équipe, cela devrait être plus gérable cette année car tout le monde connaît les protocoles de l’année dernière.

«L’autre aspect est également que les directives nationales d’un pays à l’autre ont été très rationalisées et sont beaucoup plus similaires par rapport à l’année dernière, parce que les gens ont juste eu plus de temps pour se familiariser avec les directives.

«Du point de vue de l’organisateur, en ce qui concerne la F1 et l’obtention de spectateurs, les spectateurs dans les gradins font partie intégrante du sport. Mais je pense que cela doit être fait de manière sûre afin que nous ne risquions pas tout.

«Ce sera toujours un défi de ramener les spectateurs dans le sport, mais nous verrons comment les vaccinations se déroulent au fil de la saison et nous verrons comment les gouvernements nationaux assouplissent leurs directives.»

Cependant, Stijn de Boever, directeur commercial du Grand Prix de Belgique, dit qu’il sera presque impossible d’organiser un week-end de course avec des foules pleines cette saison – mais ne veut pas voir une course se dérouler sans aucun fan à nouveau.

«Nous organisons tout pour un GP normal, mais cela semble difficile. Vraiment très difficile », a déclaré De Boever à l’Algemeen Dagblad, via GP Fans. «Une autre course à huis clos? Puis j’ai arrêté, ce n’est vraiment pas cool.

«Nous avons de l’espoir, mais nous sommes maintenant dans un« verrouillage complet »pour la troisième fois. Nous avons besoin d’une réponse de la [Belgian] gouvernement avant la mi-mai. Qu’est-ce qui sera autorisé plus tard? Que pensent-ils? Ce qui peut être fait?”

«Nous les avons aidés alors. Nous faisons partie de l’histoire du sport, l’une des plus anciennes courses. Je ne ressens aucune pression. Mais s’organiser pour ne voir que des voitures sur la piste, ce n’est finalement pas intéressant.

