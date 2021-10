Un délinquant sexuel hondurien expulsé a été arrêté dans le Michigan après être revenu illégalement aux États-Unis

Un homme hondurien qui a été reconnu coupable d’avoir agressé sexuellement un enfant et expulsé plus tôt cette année a été arrêté dans le Michigan après être rentré illégalement aux États-Unis, ont annoncé samedi les autorités fédérales.

Des agents de la patrouille frontalière de la gare de Detroit ont été informés par un citoyen inquiet de la présence de Juan Dias-Pineda, 51 ans, dans le canton de White Lake, à environ 40 miles de Detroit, a déclaré le US Customs and Border Protection (CBP) dans un communiqué. Libération.

RENCONTRE DE MIGRANTS À LA FRONTIÈRE SUD UN PEU MOINS DE 200 000 EN SEPTEMBRE, ALORS QUE L’EXERCICE 2021 BAT UN RECORD

Dias-Pineda, originaire du Honduras, avait été inculpé et condamné en avril 2020 pour conduite sexuelle criminelle avec une personne de moins de treize ans. Il a été condamné à 207 jours de détention et à cinq ans de probation. Le 6 mai, un juge de l’immigration a ordonné l’expulsion de Dias-Pineda des États-Unis et il a été formellement expulsé le 9 juin.

Juan Dias-Pineda, 51 ans, a été arrêté jeudi dans le canton de White Lake, Michigan, après être rentré illégalement aux États-Unis. Dias-Pineda a été expulsé plus tôt cette année après avoir été reconnu coupable d’agression sexuelle criminelle sur un enfant de moins de 13 ans. (US Customs and Border Protection)

Après son retour illégal aux États-Unis, des agents de la patrouille frontalière ont appréhendé Dias-Pineda jeudi.

« Nos rues sont plus sûres avec le criminel hors des rues et hors de notre communauté », a déclaré l’agent de patrouille en chef par intérim Robert B. Simon. « Je suis extrêmement fier du travail rapide et professionnel que ces agents ont accompli dans un court laps de temps pour le retirer des rues du Michigan. »

Dias-Pineda a été traité pour le rétablissement d’une ordonnance d’expulsion préalable et présenté pour poursuites au bureau du procureur des États-Unis pour violation de 8 USC 1326 (b) (2), réentrée d’un criminel aggravé, a indiqué l’agence.