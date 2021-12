Un DeMar DeRozan scandaleux met la cerise sur le gâteau jusqu’en 2021 et pointe du doigt le MVP

Dernier match de l’année (à l’heure espagnole) en NBA avec une victoire de Chicago Bulls contre Indiana Pacers 108-106 grâce à un tir à 3 points de DeMar DeRozan sur la corne et sur une jambe. La star des Bulls a terminé avec 28 points. Il est, de loin, le joueur qui a marqué le plus de points en temps d’embrayage cette saison en NBA et dans les derniers quarts. Superbe sa saison. Ce record trippant et sensationnel des Bulls le place dans la lutte pour le MVP de la saison. Attention à ceux d’Ilinóis cette campagne d’aspirer à tout.

DEMAR DEROZAN POUR LA GAGNE !!@NBCSChicago | @DeMar_DeRozan | #NBAAllStar pic.twitter.com/VjJt8UUtP5 – Chicago Bulls (@chicagobulls) 31 décembre 2021