Un déménagement de Bitcoin de 131 milliards de dollars suggère que les grandes entités achètent des BTC de gré à gré Crypto new media

La société d’analyse de crypto-monnaie en chaîne CryptoQuant a révélé sur les réseaux sociaux qu’au début du mois, un total de 131 milliards de dollars de bitcoins avait été déplacé en une seule journée, avec seulement 1% de ce montant étant des dépôts et des retraits vers des échanges de crypto-monnaie.

Le ratio de flux de fonds des échanges de bitcoins de la société, qui mesure le ratio des transactions BTC “impliquant tous les échanges au réseau de transfert BTC à l’échelle du réseau”, a atteint son plus bas niveau en deux ans. La métrique décroissante, ajoute la société, indique une augmentation des transactions de gré à gré (OTC).

La grande quantité de BTC déplacée et le ratio de flux de fonds tombant à son plus bas niveau en deux ans suggèrent que “certains achètent beaucoup de BTC”, selon le PDG de la société, Ki Young Ju. Selon ses mots, si une grande entité annonce qu’elle achète du bitcoin, “les ours pourraient avoir des ennuis”.

Le PDG a ajouté qu’une situation similaire s’était produite en septembre 2020, avant que le prix du bitcoin ne passe d’environ 11 000 $ à un nouveau record historique de près de 64 000 $ plus tôt cette année. Ki Young Ju a partagé un tweet qu’il a publié à l’époque montrant une grande quantité de BTC transférés en chaîne, tandis que le ratio de flux de fonds a plongé.

En février, Ki Young Ju avait prédit avec précision que le prix du bitcoin atteindrait 50 000 $, citant un afflux de dépôts stables de baleines comme signal haussier. En janvier, le PDG a déclaré qu’il n’avait “aucun doute” que le prix du bitcoin atteindrait 100 000 $ cette année, même si à court terme, les ours pourraient prendre le relais.

Ki Young Ju a suivi les données sur l’échange de crypto-monnaie basé à San Francisco, Coinbase, car ses sorties avaient apparemment montré la présence d’investisseurs institutionnels achetant BTC. Plus tôt ce mois-ci, des sorties de 1,7 milliard de dollars de la bourse ont suggéré que les institutions achetaient des bitcoins au-dessus de 30 000 $.

