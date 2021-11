Un demi-tour majeur voit Newcastle en pole pour la signature de l’as brésilien en janvier

Un rapport en Espagne affirme que Philippe Coutinho est désormais prêt à rejoindre Newcastle United après aucun changement dans sa situation à Barcelone.

Les Magpies ont un besoin urgent de renforts après avoir perdu six points de sécurité. La prise de contrôle soutenue par les Saoudiens signifie que les Tynesiders sont désormais sur le marché des grands noms. L’ère Mike Ashley d’opérer avec un budget restreint est révolue.

Mais le problème est d’attirer des stars de haut niveau dans un club qui soutient la division. De nombreux noms ont été liés à St James’ Park au cours des dernières semaines.

Coutinho est l’un après que son déménagement au Camp Nou n’ait pas été à la hauteur de sa facturation. Approchant maintenant de quatre ans avec les Catalans, l’international brésilien n’a disputé que 74 matches de Liga à ce jour.

Les blessures ont joué leur rôle, le Sud-Américain étant hors de combat entre décembre 2020 et juin de cette année. Cela était dû à une grave blessure au genou, mais il est maintenant en forme.

L’ancien manager Ronald Koeman a négligé à plusieurs reprises l’ancien as de Liverpool. Le départ du Hollandais a donné l’espoir d’augmenter le temps de jeu sous le nouveau patron Xavi.

Et, lié à Newcastle, Coutinho aurait clairement indiqué qu’il ne pas quitter ses employeurs actuels. Mais c’est la même vieille histoire et il n’est pas content.

Il a été sur le banc lors de chacun des trois matchs de l’ex-star du Barca. Et El Nacional rapporte que l’ancien ailier de l’Inter Milan a maintenant changé d’avis et veut rejoindre l’équipe d’Eddie Howe.

La situation à Barcelone pour faciliter la sortie de Coutinho

La situation financière précaire du Barça est bien connue et a conduit Lionel Messi à quitter le club l’été dernier. Ils sont loin du rythme du classement de l’élite espagnole.

Habitués à être dans une course serrée avec le Real Madrid, ils sont septièmes et sept points derrière Los Blancos. Ils doivent encore lever des fonds et vendre Coutinho serait un coup de pouce bienvenu pour les coffres.

Les géants espagnols sont désireux de recruter, avec Raheem Sterling, Christian Pulisic et Ferran Torres tous sur leur radar. Ils ont payé 140 millions de livres sterling à Liverpool pour Coutinho en 2018, mais sont maintenant prêts à le laisser partir pour environ 25 millions de livres sterling.

Cela ne posera aucun problème aux Magpies mais il reste à voir si d’autres clubs entreront dans le cadre. Rejoindre Newcastle peut sembler une aventure passionnante, mais il ne voudra pas jouer dans le championnat.

LIRE LA SUITE: Howe optimiste mais admet la cible clé de Newcastle alors que les railleries d’Arsenal sont ignorées