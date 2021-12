Un démocrate californien rejoint la liste croissante des représentants qui ne se présentent pas pour une réélection en 2022

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La représentante Lucille Roybal-Allard, D-Calif., est devenue la dernière démocrate de la Chambre à annoncer qu’elle ne se représentera pas en 2022, alors que le parti s’efforce de conserver sa faible majorité.

Roybal-Allard, 80 ans, a déclaré dans un communiqué que le temps « est venu pour moi de passer plus de temps avec ma famille ». L’Associated Press a souligné que son district semble se diriger vers l’élimination, dans le cadre du redécoupage annuel des districts du Congrès par l’État pour tenir compte des changements de population. Son bureau n’a pas immédiatement répondu à un e-mail après les heures de bureau de Fox News.

La Californie perd un siège au Congrès pour la première fois parce que d’autres États connaissent une croissance plus rapide, passant de 53 sièges à 52, même si elle restera de loin la plus grande délégation de la Chambre.

La représentante Lucille Roybal-Allard, D-Calif., a déclaré dans un communiqué que le temps « est venu pour moi de passer plus de temps avec ma famille ».

The Hill a rapporté que 23 démocrates ont indiqué qu’ils ne se présenteront pas aux élections, contre 13 républicains. Le GOP détient actuellement 213 sièges à la Chambre contre 221 pour les démocrates. CNN a rapporté lundi que le sentiment au sein du caucus démocrate est « qu’encore plus de départs sont probables ».

DOSSIER: La représentante Cheri Bustos, D-Ill., qui prend sa retraite, a déclaré dans une interview qu' »il y a beaucoup trop de personnes actuellement membres du Congrès que non seulement je n’admire pas, mais je n’ai aucun respect pour. » (Photo de Bill Clark/CQ Roll Call) (Bill Clark/CQ Roll Call)

« Nous avons un problème ici », a déclaré au réseau la représentante Cheri Bustos, D-Ill., qui prend sa retraite. « Il y a beaucoup trop de personnes qui siègent actuellement au Congrès et que non seulement je n’admire pas, mais pour lesquelles je n’ai aucun respect. Et je suis attristé de devoir le dire. »

Paul Steinhauser de Fox News a rapporté en mai que les républicains avaient contrôlé la Chambre pendant huit ans avant de perdre la majorité en 2018, pendant la présidence Trump. Bien que les républicains n’aient pas repris le contrôle de la Chambre en 2020, ils ont fait mieux que prévu et ont mordu la majorité des démocrates.

L’annonce de Roybal-Allard est intervenue après que la représentante Stephanie Murphy, D-Fla., a annoncé qu’elle prendrait également sa retraite après son mandat actuel et ne se représenterait pas. Elle a déclaré que son passage au Congrès avait été l’honneur de sa vie, « mais cela a également été incroyablement difficile pour ma famille et moi ».

L’AP a souligné que les frontières changeantes en Californie peuvent avoir joué un rôle dans la décision d’autres représentants, y compris les représentants Devin Nunes et Alan Lowenthal de quitter leurs postes.

Les cartes redessinées des districts du Congrès montrent que Roybal-Allard perd des zones clés de son district, dont certaines parties fusionnent dans le district désormais détenu par Lowenthal.

