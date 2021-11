Un démocrate du Michigan qualifie le Sénat de raciste de l’obstruction systématique, oubliant que les démocrates l’utilisent aussi – RedState

Les démocrates du Michigan sont un groupe super spécial. Il en va de même pour les républicains du Michigan, à bien y penser. C’est peut-être quelque chose dans l’eau ici qui fait que la majorité des élus de l’État des Grands Lacs vous fait vous demander ce que ces bouffons feraient s’il n’y avait pas eu la barre basse pour accéder à un poste élu.

L’influenceur Tik Tok est tout ce à quoi je peux penser.

Le dernier exemple de citation ou d’action ahurissante d’un élu du Michigan est une gracieuseté d’un membre fondateur de « The Squad », la représentante Rashida Tlaib, qui est une démocrate de la ville de Detroit et de certaines de ses banlieues. Tlaib a eu un entretien avec Jonathan Swan d’Axios et a couvert un certain nombre de problèmes – mais cette petite pépite sur l’obstruction systématique en tant qu’outil des racistes est vraiment unique.

Aussi franchement stupide.

Du Nouvelles de Détroit…

La représentante américaine Rashida Tlaib, D-Detroit, a suggéré que les législateurs qui se battent pour maintenir l’obstruction législative au Sénat sont motivés en partie par des fins racistes, affirmant que son utilisation a tendance à être déclenchée pour les projets de loi « où il s’agit d’élever les Noirs dans notre pays et de les protéger. « Je regarderais l’histoire : il y avait une législation anti-lynchage. Ils utilisent l’obstruction systématique pour le bloquer. Le Civil Rights Act de 57 — utilisez l’obstruction systématique pour le bloquer », a-t-elle déclaré à Axios. « Et maintenant la liberté de voter – en utilisant l’obstruction pour le bloquer. » Interrogé sur le déploiement de l’obstruction par les démocrates alors qu’ils étaient en minorité pour bloquer certaines lois du GOP, Tlaib a déclaré qu’il « aurait été malheureux, bien sûr », s’ils n’avaient pas eu l’obstruction. «Mais je vous le dis beaucoup. Peut-être que cela aurait créé le mouvement qui devait se produire en dehors du Congrès pour exiger des comptes, n’est-ce pas ? » dit Tlaib. «Mais je ne veux pas que quelque chose soit utilisé encore et encore pour arrêter de protéger mes voisins noirs. Et il semble que c’est à ce moment-là qu’il se déclenche le plus.

Il aurait donc été «malheureux» si les démocrates n’avaient pas pu bloquer la législation du GOP dans le passé sans l’obstruction systématique, mais c’est un outil raciste, alors abolissez-le. Quelle nouvelle approche de la gouvernance américaine.

Donc, si Tlaib était réellement intéressée à regarder l’histoire comme elle l’enseigne, il est assez clair que l’obstruction ou même la simple menace d’une obstruction a ralenti la diffusion de conneries assez horribles dans la chambre haute. Lorsqu’il est utilisé, il a concentré le pays sur toute question débattue au Sénat et c’est généralement une bonne chose pour la république.

Maintenant, bien sûr, étant membre de la Chambre des représentants et ces derniers temps, la chambre dirigée par Pelosi a fait sortir des conneries de cette chambre plus rapidement qu’une oie canadienne, je suis sûr que Tlaib préfère de loin la façon dont cela fonctionne là-bas sous contrôle du Parti démocrate. Pourtant, ce penseur non stratégique ne regarde pas beaucoup après novembre 2022, qui jusqu’à présent, les sondages indiquent que ce sera une très mauvaise année pour les personnes avec un D après leur nom.

Je suis sûr, malgré sa déclaration de l’article ci-dessus…

« Même l’histoire derrière l’obstruction systématique a prouvé à maintes reprises que ce n’est tout simplement pas bon pour notre pays », a-t-elle déclaré.

elle pourrait changer d’avis si elle devient membre du parti minoritaire et que le Sénat est à nouveau contrôlé par Mitch McConnell.

J’ai le sentiment que Joe Manchin de Virginie-Occidentale ne sera plus le blanc le plus détesté des Dems à DC. Surtout si Manchin utilise réellement l’obstruction systématique pour empêcher le passage d’un projet de loi du GOP.

L’obstruction systématique a-t-elle été utilisée pour soutenir des idées idiotes et racistes dans le passé ? Ouais. Le collègue démocrate de Tlaib et Grand Kleagle du Ku Klux Klan – et également un ami proche de Joe Biden – Robert Byrd, l’a utilisé pour contrecarrer la législation, car il était raciste.

Cependant, l’obstruction systématique, si vous regardez réellement l’histoire, a été utilisée pour tant de problèmes différents qui n’ont rien à voir avec la race, dire que c’est un outil raciste est vraiment stupide et absurde. Pourtant, c’est encore une fois ce que dit l’une de nos gardiennes du Michigan comme si elle avait une compréhension éclairée de l’histoire.

Nous avons vraiment besoin de boire plus d’eau en bouteille ici dans le Michigan.