Un démocrate du Texas appelle Tim Scott “ Oreo ” et fait face à des appels à démissionner ⋆ .

Le sénateur Tim Scott (R., SC) parle de son nouveau projet de loi sur la réforme de la police lors d’une conférence de presse à Capitol Hill à Washington, DC, le 17 juin 2020.

Un responsable démocrate du Texas fait face à des appels à démissionner de son poste après avoir traité le sénateur Tim Scott (R., SC) d’insulte raciale.

Après que Scott a prononcé son discours de réfutation au discours du président Biden au Congrès mercredi, le président du Parti démocrate du comté de Lamar, Gary O’Connor, a qualifié Scott d ‘«oreo», une insulte qui fait référence à une personne noire considérée comme «ayant adopté les attitudes, les valeurs et comportement considéré comme caractéristique de la société blanche de la classe moyenne, souvent au détriment de son propre héritage », selon Dictionary.com.

«J’avais espéré que Scott pourrait faire preuve de bon sens, mais il semble clair qu’il n’est guère plus qu’un oreo sans vrais principes», a écrit O’Connor dans un message Facebook supprimé depuis.

Le représentant Pat Fallon (R., Texas), dont le district couvre le comté de Lamar dans le nord-est du Texas, a qualifié le message d’O’Connor d ‘«impardonnable».

«Le commentaire de Gary O’Connor contre le sénateur Tim Scott est odieux, insultant et impardonnable. Lui et l’ensemble du Parti démocrate du comté de Lamar devraient avoir honte de ce comportement raciste », a déclaré Fallon dans un communiqué.

Le membre du Congrès républicain a exhorté O’Connor à «s’excuser et démissionner immédiatement» et a appelé le parti démocrate du Texas et la NAACP «à condamner ces propos».

Fallon a déclaré que le parti “devrait prendre des mesures rapides pour le censurer.”

«Ce type de comportement n’est tolérable au Texas, aux États-Unis ou dans aucun autre parti politique», a déclaré Fallon.

Le commentaire d’O’Connor n’est qu’une des nombreuses attaques raciales auxquelles le sénateur a été confronté à la suite de son discours. Après que les utilisateurs de Twitter de gauche ont qualifié Scott «Oncle Tim», une référence à l’insulte raciale «Oncle Tom», la phrase a été répandue sur la plate-forme pendant des heures avant que la société de médias sociaux n’interdise le terme de sa section de sujets tendance.

