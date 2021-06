Un démocrate tente de tenir les républicains civilement responsables du 6 janvier

Le représentant Mo Brooks (R-AL) a répondu à un procès pour son rôle dans l’insurrection du 6 janvier avec un tweet devenu viral pour des raisons regrettables.

Dimanche, Brooks a publié un tweet accusant le serveur de processus qui lui a signifié une action en justice au nom du représentant Eric Swalwell (D-CA) d’intrusion. Le tweet comprenait une photo d’un écran d’ordinateur affichant la loi sur l’intrusion criminelle de l’Alabama – l’implication étant que le serveur de processus a en quelque sorte violé la loi lorsqu’il a signifié le procès à la femme de Brooks dans leur maison en Alabama.

“Eh bien, Swalwell a ENFIN fait son travail, a déposé une plainte”, a écrit Brooks. “L’équipe de HORRIBLE Swalwell a commis un CRIME en se faufilant illégalement DANS MA MAISON et en abordant ma femme!”

Bien qu’il s’agisse d’une allégation plutôt explosive, on se souviendra mieux de ce tweet, car la photo qu’il contenait montrait également une bande de papier qui semblait contenir le mot de passe Gmail de Brooks.

Capture d’écran Twitter

Brooks, qui, ironiquement, siège au sous-comité du Comité des forces armées sur la cybersécurité, les technologies innovantes et les systèmes d’information, a ensuite supprimé et republié le tweet sans que son mot de passe ne s’affiche.

Lundi, Brooks a tweeté une vidéo qui, selon lui, montre le serveur de processus “pourchassant ma femme chez moi”. Mais en réalité, on ne sait pas exactement ce que montrent les images. Le New York Post le décrit comme montrant le serveur “suivre la femme de [Brooks] dans leur garage.

L’avocat menteur de .@ericswalwell a faussement affirmé que le serveur de processus n’était jamais entré dans ma maison (c’est-à-dire qu’il y avait intrusion). Si oui, pourquoi ai-je cette vidéo montrant l’homme pourchassant ma femme dans ma maison ? pic.twitter.com/JdlgAdia1a – Mo Brooks (@RepMoBrooks) 8 juin 2021

Swalwell a recouru à l’embauche d’un détective privé pour retrouver Brooks, citant des difficultés à servir son collègue représentant le costume; Brooks a demandé à être servi, mais selon Swalwell, il a refusé de se rendre disponible pour recevoir les papiers. (Swalwell et son bureau n’ont pas immédiatement répondu aux messages sollicitant des commentaires.)

Brooks n’a présenté aucune preuve que le serveur de processus a réellement fait quelque chose de mal, et un avocat représentant Swalwell a déclaré à CNN que l’allégation d’intrusion était fausse. Considérant que Brooks a été l’un des principaux promoteurs républicains des mensonges de l’ancien président Donald Trump sur le résultat des élections de 2020, il est difficile de le croire sur parole à propos de la situation.

Mais la bêtise entourant le tweet de Brooks ne doit pas masquer le fait que le procès de Swalwell représente un effort sérieux pour tenir pour responsables les républicains qui ont encouragé l’insurrection du 6 janvier lors des discours qui ont eu lieu juste avant lors du rassemblement “Stop the Steal” de ce matin.

Swalwell essaie de tenir Brooks et d’autres républicains responsables d’avoir attisé les flammes de l’insurrection

Brooks a commencé ce rassemblement du 6 janvier par un discours dans lequel il a dit avec colère aux partisans de Trump : « Aujourd’hui est le jour où les patriotes américains commencent à prendre des noms et à botter le cul !

Le représentant Mo Brooks a été le premier orateur au rassemblement Trump mercredi juste avant l’attaque de la foule contre le Capitole. Il a exhorté les partisans de Trump à commencer à « botter les fesses ». pic.twitter.com/hduaCMYcRd – Aaron Rupar (@atrupar) 9 janvier 2021

Donald Trump Jr. a suivi Brooks avec un discours dans lequel il a averti les républicains du Congrès que s’ils ne se “battaient pas” pour son père plus tard dans la journée, “je serai dans votre jardin dans quelques mois”.

De même, Rudy Giuliani a dit « faisons un procès par le combat », et le président de l’époque Trump a clôturé le rassemblement avec un discours dans lequel il a utilisé les mots « combattre » ou « se battre ». au moins 20 fois.

Une foule a ensuite convergé vers le Capitole, violant le bâtiment et forçant les législateurs à suspendre les travaux de certification de la victoire de Joe Biden sur Trump. L’émeute a fait 140 blessés, cinq morts et plus de 450 arrestations et dénombrements.

Alors que certaines des personnes qui ont violé le Capitole ont été tenues responsables de leurs actes, celles qui ont contribué à les inciter ne l’ont pas été. Trump a été destitué par la Chambre mais n’a pas été condamné par le Sénat, et aucun des orateurs de « Stop the Steal » n’a fait l’objet d’accusations.

Le procès de Swalwell est une tentative de fournir cette responsabilité. À titre personnel, Swalwell, qui a exercé les fonctions de responsable de la destitution lors du dernier procès de destitution de Trump, a intenté une action contre Trump, Trump Jr., Giuliani et Brooks en mars, alléguant que « comme conséquence directe et prévisible du faux et des allégations incendiaires de fraude et de vol, et en réponse directe aux appels express des défendeurs à la violence lors du rassemblement, une foule violente a attaqué le Capitole des États-Unis.

Le procès est civil, ce qui signifie que même si les personnes nommées sont reconnues coupables d’incitation à l’insurrection, elles n’encourront aucune peine de prison. Au lieu de cela, le Washington Post a rapporté que le procès de Swalwell « cherche à obtenir des dommages-intérêts compensatoires et punitifs, des honoraires d’avocat, une déclaration selon laquelle les défendeurs ont violé la loi et l’obligation de fournir un préavis écrit de sept jours avant tout futur rassemblement ou événement public à Washington un jour avec toute élection importante ou événement de certification électorale.

Mais un verdict de culpabilité serait néanmoins une réprimande frappante et publique – une déclaration malgré leurs affirmations contraires (et malgré l’acquittement de Trump par le Sénat) selon laquelle Trump, Trump Jr., Giuliani et Brooks ont incité les insurgés et qu’ils ont endommagé le processus démocratique en le faisant.

Brooks est toujours à tapis sur Trump et son gros mensonge

La réponse de Brooks au procès a été provocante. En plus de lancer un barrage d’attaques ad hominem contre Swalwell, il a tweeté qu’il “ne présentera aucune excuse pour s’être battu pour des élections précises et honnêtes”.

Dans les requêtes qu’ils ont déjà déposées pour rejeter le procès Swalwell, les autres défendeurs ont fait valoir que leurs remarques « Stop the Steal » étaient un discours protégé. Il reste à voir si cet argument est accepté, d’autant plus que la Cour suprême a statué il y a plus de 50 ans que le discours « visant à inciter à une action illégale imminente et susceptible de produire une telle action » n’est pas protégé.

Lors d’une apparition sur CNN lundi matin, Phil Andonian, un avocat représentant Swalwell, a déclaré “nous sommes impatients de tenir [Brooks] responsable de son rôle dans cette insurrection meurtrière. Brooks, cependant, ne semble pas trop inquiet à ce sujet.

Non seulement Brooks ne s’est pas excusé de son discours du 6 janvier, mais sur son site Web, il l’utilise en fait pour collecter des fonds pour sa campagne visant à pourvoir le siège du Sénat américain vacant par le sénateur à la retraite Richard Shelby (R-AL). Sa volonté de répéter des mensonges sur la légitimité de l’élection a également porté ses fruits : le nom d’affichage de son compte Twitter personnel est « Mo Brooks – Approuvé par le président Trump ».