Un démocrate veut que Biden envoie des enfants migrants dans un établissement avec un dossier d’allégations d’abus sexuels sur des enfants ⋆ .

Une députée démocrate tente de rouvrir un centre de détention pour migrants pour mineurs non accompagnés en Floride, qui a un dossier inquiétant d’allégations d’abus sexuels sur des enfants impliquant des employés. Amnesty International a découvert que le centre de détention de Homestead en Floride sous-déclarait les allégations d’abus sexuels et a même appelé le Congrès à enquêter sur les abus sexuels commis sur des enfants à Homestead. L’administration du président Donald Trump a fermé Homestead. Maintenant, alors que les spéculations tournent autour de la façon dont Biden hébergera tous les enfants migrants, la députée démocrate Frederica Wilson de Floride veut que Biden rouvre Homestead et «envoie-nous les filles».

. @ POTUS @VP: L’établissement Homestead est vide! Amenez les enfants immigrés. Envoyez-nous les filles. Amenez-les maintenant et tenez ma communauté et moi responsables de leur traitement humain. Nous visiterons souvent et surveillerons leurs soins! Miami-Dade ouvre ses bras! – Rep Frederica Wilson (@RepWilson) 27 mars 2021

Le Miami Herald a fait état de la septième allégation d’abus sexuels sur des enfants à Homestead en 2019. Un employé a été licencié et deux ont démissionné en raison d’allégations d’abus sexuels, selon un rapport.

Un rapport d’Amnesty International indique (page 29): «Amnesty International a constaté que les allégations d’abus sexuels faites par des enfants non accompagnés à Homestead n’ont pas été correctement signalées, comme l’exige la loi de 2013 sur la réautorisation de la violence contre les femmes (VAWA). Le directeur du programme a informé Amnesty International qu’il n’y avait eu qu’une seule allégation d’agression sexuelle signalée par un enfant depuis l’ouverture de Homestead au début de 2018. Cette affaire concernait un employé de Homestead et le directeur du programme a cherché à remettre en question le bien-fondé de l’allégation de l’enfant. Cependant, des informations accessibles au public et des rapports des médias indiquent qu’il y a eu au moins six allégations d’abus sexuels à Homestead, dont deux impliquant des membres du personnel, depuis l’ouverture de l’établissement en 2018. Une sous-déclaration ou un manque de transparence dans le signalement des abus sexuels favorise une environnement dans lequel le personnel n’est pas tenu responsable de l’inconduite sexuelle sous garde et qui ne facilite pas la prévention des abus sexuels entre les enfants détenus dans l’établissement. Le Congrès devrait mener des audiences de surveillance sur le signalement des allégations d’abus sexuels à Homestead. »

Amnesty International a également rapporté: «De plus, lors de sa visite dans l’établissement, Amnesty International a observé que Homestead ne permettait pas aux enfants non accompagnés de dénoncer des allégations d’abus sexuels. La sensibilisation aux agressions sexuelles et les rapports d’information sont affichés en anglais et en espagnol dans toutes les résidences, le centre médical et d’autres espaces publics sur les deux campus de l’établissement Homestead. Il existe des cabines téléphoniques de la loi sur l’élimination du viol dans les prisons de 2003 (PREA) étiquetées «PREA» qui sont préprogrammées pour signaler les plaintes d’agression sexuelle – ainsi que pour appeler les consulats (d’El Salvador, du Guatemala et du Honduras), des avocats et un ressortissant hotline de signalement. Le téléphone PREA sur le Campus Nord, par exemple, est situé dans une cabine en plein air à moins de cinq pieds d’une table de ping-pong dans une salle de loisirs. Ces cabines téléphoniques PREA sont totalement inadéquates; ils n’offrent pas d’intimité à un individu pour signaler un incident traumatisant d’abus. Les téléphones PREA doivent être immédiatement placés dans des endroits plus privés. La cabine téléphonique improvisée PREA montre les problèmes inhérents à une installation conçue pour les enfants des entrepôts – l’accent est mis sur la mise à l’échelle des soins de taille industrielle, et non sur l’enracinement des pratiques dans l’intérêt supérieur de l’enfant. La sûreté et la sécurité des enfants doivent être mieux priorisées. Des rapports précis et transparents sur les allégations d’abus sexuels sont nécessaires et les enfants doivent bénéficier de l’intimité physique – et du sentiment de sécurité – pour les encourager à dénoncer et discuter ouvertement, dans certains cas, de graves préoccupations », a déclaré Amnesty International.

