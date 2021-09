Un dénonciateur allègue que le trésorier de l’État de l’Indiana a donné des millions de contrats aux donateurs de la campagne .

Un dénonciateur poursuit la trésorière de l’État Kelly Mitchell au nom de l’État de l’Indiana, alléguant que son bureau n’a pas réussi à obtenir les approbations requises sur les contrats et a effectué des paiements inappropriés totalisant plus de 6,5 millions de dollars, souvent aux principaux contributeurs de ses campagnes.

La poursuite allègue que James Holden, qui a été trésorier adjoint en chef de 2007 à 2011, puis de nouveau de 2012 à 2014, date à laquelle il a été licencié par Mitchell, a découvert dans le processus de découverte pour sa poursuite pour licenciement abusif qu’il semblait que les contrats du bureau du trésorier étaient conclure, avec Ice Miller et plusieurs banques, n’ont pas été correctement exécutés car ils n’avaient pas les signatures du bureau du procureur général, du ministère de l’Administration et de l’Agence du budget de l’État et n’étaient donc pas valides. Ils ne faisaient pas non plus l’objet d’une offre concurrentielle.

La poursuite a été initialement déposée il y a plus d’un an, en juillet 2020, devant la cour de circuit du comté de Marion, mais était sous scellés jusqu’au début de juillet 2021, selon l’avocat de Holden, Chris Wolcott.

Plus précisément, la poursuite allègue des violations de la False Claims Act de l’État.

La poursuite indique que le cabinet d’avocats Ice Miller, basé à Indianapolis, a déclaré : “Les partenaires et les employés de l’accusé Ice Miller ont été les principaux et premiers partisans des campagnes politiques de l’accusé Mitchell”, et notant que Melissa Proffitt, associée principale chez Ice Miller, est la président des comités de campagne de Mitchell et a organisé des événements de collecte de fonds politiques « importants » pour Mitchell.

La poursuite allègue qu’Ice Miller a soumis au moins 57 factures fausses ou frauduleuses à l’État totalisant plus de 168 000 $, pour des services de lobbying.

« Nous n’avons aucun commentaire. Nous ne commentons pas les litiges », a déclaré cette semaine Tom Mixdorf, d’Ice Miller, interrogé sur les allégations.

Le message laissé à Mitchell et à son bureau n’a pas été retourné.

La poursuite a été annoncée mardi dans un communiqué.

Kelly Mitchell a été nommée trésorière de l’État par le gouverneur Eric Holcomb le 18 novembre 2014. Elle a été élue à ce poste deux semaines plus tôt, mais a été nommée tôt pour remplir les semaines restantes du mandat de Richard Mourdock, qui avait démissionné. .

En décembre 2014, le bureau du trésorier a engagé Ice Miller pour faire du lobbying au nom du bureau. Le contrat a été signé par le lobbyiste d’Indianapolis, John Hammond, alors partenaire d’Ice Miller et maintenant du cabinet d’avocats Taft.

Un appel à Hammond n’a pas été retourné.

Le contrat attribuait à Ice Miller 3 000 $ par mois et devait être renouvelé automatiquement chaque année.

“Cette clause de renouvellement automatique pour une durée indéterminée est en violation de la politique de passation des marchés de l’État”, indique le procès.

En tant que trésorier, Mitchell est chargé de superviser plus de 8 milliards de dollars d’actifs appartenant à l’État. Elle est également présidente de l’Indiana Bond Bank et administratrice unique du State Police Pension Trust.

Elle est également actuellement présidente de l’Association nationale des trésoriers de l’État.

Mitchell a été réélue pour un deuxième mandat de quatre ans en tant que trésorière de l’État en novembre 2018 et, en 2019, a annoncé qu’elle se présentait pour le siège du 5e district du Congrès qui était vacant par la représentante Susan Brooks. Mitchell a perdu la primaire face à Victoria Spartz, remportant seulement 5,3 % des voix.

En plus de Mitchell, de six employés du bureau du trésorier et d’Ice Miller, la poursuite désigne comme défendeurs Old National Bancorp, BMO Harris Bank, Firth Third Bank, JP Morgan Chase Bank, PNC Bank, Bank of New York Mellon Corp, Wells Fargo Bank , Huntington National Bank et Public Trust Advisors LLC, affirmant que les sociétés ont soumis des factures fausses ou frauduleuses entre 2015 et 2019 qui totalisaient plus de 6,5 millions de dollars.