Un dentiste met les gens au défi de briser les frères et propose de nettoyer les dents

Pouvez-vous battre ce dentiste dans Smash Bros. ? Capture d’écran : Zen Family Dental/YouTube

Pour beaucoup, le cabinet du dentiste est un endroit horrible. Personnellement, je déteste aller chez le dentiste. Mais le Dr Tej A. Shah a des jeux vidéo, et si vous lui bottez le cul dans Smash Bros., il vous nettoiera les dents gratuitement.

Si vous perdez, cependant, vous devez publier sur votre compte de réseau social que vous avez perdu contre un dentiste de Zen Family Dental dans le Massachusetts.

OK, oui, c’est un coup publicitaire pour une clinique dentaire. Oui, d’accord, je comprends. Mais c’est un très bon, et compte tenu de combien je n’aime pas aller chez le dentiste, des accessoires à la façon discrète dont le Dr Shah encourage les gens à venir se faire nettoyer les dents.

Sur Reddit, le Dr Shah a détaillé les règles du défi :

Valable un par patient. Un seul défi. Doit défier le Dr Shah (moi) chez Zen Family Dental au 5 Homer Ave., Ashland, MA. Smash Bros Ultimate pour Nintendo Switch (fourni par le Dr Shah). Vous êtes autorisé à apporter n’importe quel contrôleur tant qu’il se connecte au commutateur. J’ai un adaptateur GameCube.Stock 3 bataille avec une limite de temps de 6 minutes, pas d’objets, pas de smash final, niveau de style de destination finale, pas de dégâts de niveau.Si [a] le patient perd, doit publier sur les plateformes de médias sociaux (Facebook, Twitter, etc.) [the] perte chez Zen Family Dental.Le nettoyage gratuit n’inclut pas les examens ou les radiographies requis avant le nettoyage.Je suis ouvert tous les vendredis, samedis et dimanches de 9h à 17h, mais fermé du lundi au jeudi. Vous devez relever le défi pendant les heures d’ouverture habituelles. Vous devez vous inscrire pour être patient à l’adresse : https://zenfamily.dental/getSch.php