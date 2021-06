Un départ parfait depuis l’Espagne laisse la Suède sans options

18/06/2021 à 23:11 CEST

Adrià Léon

Triomphe indéniable de l’équipe espagnole (76-55) lors de la deuxième journée du groupe A de l’Eurobasket féminin. Les filles de Lucas Mondelo ont mis leurs doutes sur leurs débuts contre la Biélorussie et l’ont emporté très clairement sur une Suède sixième au dernier Européen (son meilleur résultat).

Espagne

Suède

ESPAGNE, 76

(21 + 26 + 11 + 18): Laia Palau, Cristina Ouviña (6), María Conde (8), Laura Gil (8), Astou Ndour (22) -cinq titulaires-, Silvia Domínguez (5), Maite Cazorla ( 11), Raquel Carrera, Queralt Casas (2), Leonor Rodríguez (8) et Laura Quevedo (6).

SUÈDE, 55

(9 + 8 + 18 + 20) : Elin Eldebrink (4), Frida Eldebrink (10), Kalis Loyd (6), Alice Nystrom (2), Nathalie Fontaine (8) -cinq départs-, Klara Lundquist (6), Stéphanie Visscher, Ellen Nystrom (9), Binta Drammeh (6), Matilda Ekh, Emma Johansson (2) et Frida Hersler (2).

ARBITRES

Amy Bonner (États-Unis), Martin Horozov (Bulgarie) et Blaz Zupancic (Slovénie). Sans éliminé pour fautes personnelles.

INCIDENTS

Deuxième et dernier match de la deuxième journée du groupe B de l’Eurobasket féminin en Espagne 2021 joué devant environ 1 000 spectateurs à La Fonteta de Valence.

L’Espagne est sortie pour mordre pour faire comprendre que le premier jour était une erreur qu’il ne se reproduise pas. En fait, quelques minutes ont été nécessaires pour vérifier que le jeu n’allait pas être coloré. La Suède a tenu les trois premières minutes, avec un score – déjà peu favorable aux Nordiques – de 12-8, mais il s’est dilué au moment où l’Espagne a commencé à tout mettre et vient de marquer un point de plus dans les sept minutes restantes. En fait, telle était la déconnexion, que l’équipe nordique a fait sa première faute du match après dix minutes et demie de jeu.

Le 21-9 favorable au début du deuxième quart-temps C’était un soulagement pour l’Espagne, qui s’est définitivement débarrassé de la pression du premier match pour établir si possible de meilleurs records que dans le premier set. A tel point que la Suède a marqué ses premiers points avec cinq minutes pour aller Pour se reposer.

26 points ont marqué l’équipe espagnole dans un quart qui a été la clé pour quitter l’affrontement vu pour la peine. Souligné Astou Ndour, le meilleur des espagnols avec une valorisation de 19 au premier semestre.

Déjà en seconde mi-temps, le jeu s’est ralenti et les deux équipes étaient sans marquer durant les trois premières minutes. L’Espagne, dans son trimestre le plus faible, a montré pourquoi elle est candidate à tout avec un vrai spectacle défensif dans les premières barres et la Suède a tenté de se rapprocher pour améliorer ses sentiments dans un match très différent de celui qu’elle a joué contre la Slovaquie.

Les dernières minutes du troisième quart ont été pour les Suédois, qui ont été très réussi en peinture pour cailler votre meilleur score. L’Espagne, de son côté, a maintenu les écarts grâce au tir extérieur, bien meilleur que celui de son rival.

Le quatrième trimestre est en ligne avec ce qui a été vu au troisième trimestre. Une Suède qui a continué à maintenir le pouls en s’améliorant même vos enregistrements extérieurs et une Espagne qui faisait des rotations pour distribuer les procès-verbaux. Astou Ndour, avec 22 points et 13 rebonds pour l’Espagne (+33 efficacité) et Ellen nystrom pour la Suède (+11 évaluation), ils ont été les joueurs les plus remarquables du match.

Bref, une belle réaction de l’Espagne, qui a encaissé 108 points lors de ses deux premiers matchs à l’Eurobasket. Le match contre la Biélorussie n’était pas bon, mais la lecture après le choc contre la Suède change. Avec la victoire de la Slovaquie sur la Biélorussie, les quatre équipes du groupe A se classent avec une victoire et une défaite. Tous ouverts le dimanche.