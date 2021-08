Un dépôt auprès de la SEC montre que Morgan Stanley détient environ 1 million d’actions de Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) Crypto new media

La récente divulgation d’un dépôt auprès de la SEC révèle que le géant de Wall Street Morgan Stanley a été fortement investi dans Bitcoin. Au lieu d’un investissement direct, la société aurait opté pour une exposition au Bitcoin via un véhicule d’investissement réglementé – Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).

L’analyste de marché populaire MacroScope a été le premier à annoncer la nouvelle. Citant le dossier de la SEC, l’analyste rapporte que Morgan Stanley détient le Bitcoin en niveaux de gris dans ses multiples portefeuilles.

Parmi eux, le fonds Insight de Morgan détient le plus grand nombre d’actions, précisément 928 051. Cela signifie que le Morgan’s Insight Fund est exposé à 700 Bitcoin d’une valeur de 36 millions de dollars.

Dans les documents déposés auprès de la SEC, Morgan Stanley vient de déclarer posséder une grande quantité de Bitcoin en niveaux de gris dans plusieurs portefeuilles. Le plus important d’entre eux semble être 928 051 actions détenues par Insight Fund de Morgan. Ce sont des révélations majeures. Lien vers tous les dépôts : https://t.co/Vi4iiBa5J5 pic.twitter.com/FZfU8qS0TX – MacroScope (@MacroScope17) 25 août 2021

Le géant bancaire avait déjà fait part de ses intentions en début d’année. En avril 2021, Morgan Stanley a demandé une exposition Bitcoin à 12 de ses fonds institutionnels.

Avec son investissement dans Bitcoin (BTC), Morgan Stanley recherche une appréciation du capital à long terme pour son investissement.

L’engouement croissant pour le Bitcoin parmi les banques

Après avoir critiqué le Bitcoin pendant plusieurs années, les institutions bancaires traditionnelles ont commencé à s’y habituer. La demande croissante de certains des plus grands clients institutionnels a contraint les banques traditionnelles à offrir une exposition au Bitcoin.

Pas plus tard que la semaine dernière, des géants financiers comme Wells Fargo et BlackRock ont ​​également déclaré leurs investissements dans Bitcoin (BTC). Le géant bancaire Wells Fargo a enregistré un fonds Bitcoin privé tandis que Blackrock a investi 382 millions de dollars dans des actions minières Bitcoin.

En juin 2021, Goldman Sachs s’est lancé dans l’offre de la possibilité de négocier des contrats à terme Bitcoin à ses clients institutionnels. Plus tôt cette semaine, le géant bancaire Citigroup a déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis son souhait de négocier des contrats à terme sur Bitcoin.

Après un fort recul à moins de 30 000 $ en juin, Bitcoin (BTC) a enregistré une forte reprise au cours du mois dernier. Depuis début juillet, BTC a gagné plus de 45% en dépassant les 50 000 $ plus tôt cette semaine.

Cependant, la plus grande crypto-monnaie du monde n’a pas réussi à maintenir ces niveaux en dessous de 50 000 $ une fois de plus. Au moment de mettre sous presse, BTC se négociait pour 47 777 $ et une capitalisation boursière de 899 milliards de dollars.

