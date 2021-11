Un député conservateur appelle des troupes à patrouiller en France pendant la crise des migrants – « Un problème clé à la porte ! | Politique | Nouvelles

Craig MacKinlay, député conservateur de South Thanet, s’est entretenu avec Jonny Dymond sur la manière de gérer l’augmentation des passages de migrants dans l’émission The World This Weekend de la BBC le 21 novembre. Il a déclaré: «C’est un problème clé sur le pas de la porte, je peux vous le dire. 1 185 sont arrivés le 4 novembre, seuls 10 % ont effectivement été stoppés en mer par les autorités françaises.

« Nous devons arrêter la viabilité de la route, nous pouvons essayer de le faire de plusieurs manières. Nous avons essayé de le faire en donnant aux Français 54 millions de livres sterling. »

Le député conservateur a poursuivi: «Nous pensions qu’en donnant de l’argent aux Français, ils pourraient patrouiller les frontières pour nous, cela fonctionne évidemment jusqu’à un certain point mais ne fonctionne pas assez bien.

« J’ai suggéré quelques mesures le mois dernier, nous devrions peut-être renvoyer directement en France ceux qui ont atteint les côtes britanniques. »

« Que diriez-vous de cela comme un autre, nous avons la Pologne qui a été très réceptive à l’aide internationale pour renforcer sa frontière avec la Biélorussie, pourquoi ne ferions-nous pas une offre très généreuse aux autorités françaises et dirons-nous que vous avez du mal à savoir combien de avez-vous besoin de patrouiller ces 100 miles de plage et d’empêcher que cela ne se produise. »

Malgré les conditions météorologiques de novembre, un nombre record de 1 185 migrants atteignent les côtes britanniques en une seule journée.

Dans une déclaration publiée au Telegraph, Priti Patel a déclaré que le passage des migrants de ce mois-ci avait juré « nous devons faire plus ».

Mme Patel, qui a succédé à Sajid Javid au ministère de l’Intérieur après que Boris Johnson est devenu Premier ministre à l’été 2019, a ajouté : « Je veux aller plus loin et plus vite et c’est pourquoi je m’entretiendrai avec M. Darmanin cette semaine ».

Il est entendu que le gouvernement craint que le nombre de traversées de migrants ne monte en flèche au printemps prochain en raison des températures plus élevées, alors qu’il n’y a pas non plus de politiques viables actuellement disponibles pour les arrêter.

En juillet, Mme Patel a signé un accord de 53 millions de livres sterling avec le gouvernement français pour augmenter les patrouilles.