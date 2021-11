Un député conservateur fustige des militants anti-monarchie pour le panneau d’affichage du prince William – « Attaque dégoûtante ! » | Royale | Nouvelles

Julian Knight, 49 ans, s’est adressé aux médias sociaux pour exprimer sa frustration envers les militants anti-monarchie après qu’un panneau d’affichage déplorant le duc de Cambridge, 39 ans, a été érigé dans sa circonscription de Solihull. Le panneau d’affichage, qui a qualifié le prince William d' »hypocrite du changement climatique », comprenait une liste de cases à cocher de vols en hélicoptère, de jets privés, de plusieurs immenses maisons et d’un train personnel.

L’affichage, qui a été installé à Shirley par des militants de Republic, comprenait également le hashtag #EndTheMonarchy et #COP26 en dessous.

Cela survient après que le prince William a rejoint les délégués au sommet de l’ONU sur le changement climatique COP26 à Glasgow.

S’exprimant dans la plus grande ville d’Écosse, le duc de Cambridge a souligné la nécessité de « penser différemment » dans la tentative du monde de lutter contre le changement climatique.

Mais M. Knight, qui a été élu pour la première fois aux Communes en tant que député de Solihull en 2015, a décrit le panneau d’affichage comme une « attaque dégoûtante contre la famille royale » et a déclaré qu’il avait contacté la société propriétaire de l’espace publicitaire pour résoudre le problème.

Écrivant sur Facebook, le président du comité du numérique, de la culture, des médias et des sports de Commons a déclaré : « Je suis consterné que JC Decaux ait décidé d’autoriser cette affiche sur son panneau d’affichage à Shirley.

JUST IN: Prince George «nerveux» a mangé une fourmi vivante avec l’aventurier Bear Grylls à la régate de la King’s Cup

Il a ajouté : « J’ai écrit à JC Decaux et demandé sa suppression immédiate.

« C’est une attaque dégoûtante contre la famille royale, quelques mois seulement avant le début du jubilé de platine. »

S’adressant à BirminghamLive, le Remainer devenu Brexiter a ajouté: « L’année où nous avons vu le décès du duc d’Édimbourg et sur le point de marquer le jubilé de Sa Majesté la Reine, qui a rendu un service inlassable à ce pays, je Je pense personnellement que ces anti-monarques devraient trouver un meilleur moyen de s’exprimer plutôt que cette affiche d’attaque crasseuse à Solihull.

« Le fait est que les Silhilliens sont très respectueux et attentionnés envers Sa Majesté la Reine – il y a eu une longue relation avec Sa Majesté et notre grande ville et je peux imaginer qu’ils n’auront aucune sympathie pour ces personnes qui essaient de forcer leur vues plutôt étranges attaquant un homme vraiment charmant.

«De nombreux résidents en colère nous ont contactés à ce sujet, disant à quel point ils étaient contrariés que cela leur soit poussé dans la gorge de cette manière.

LIRE LA SUITE: Les fans «absolument époustouflants» se jettent sur la robe de Meghan au musée Intrepid pour honorer les anciens combattants

« Il est parfaitement juste qu’ils expriment leur point de vue – écrivez une lettre à un journal ou publiez un message sur un forum en ligne – mais pourquoi les habitants de Solihull devraient-ils passer devant cette affiche d’attaque jour après jour ? »

Selon le média local, Republic a répondu aux commentaires de M. Knight en disant : « J’ajouterais que Julian Knight s’est récemment plaint du boycott de la publicité de GB News, l’appelant « annuler la culture ». Il semble que cela ne le dérange pas d’annuler la culture quand c’est quelque chose avec lequel il n’est pas d’accord.

Le député de Solihull, qui a récemment demandé à la BBC d’envisager d’embaucher un Brexiteer pour remplacer Laura Kuenssberg en tant que rédactrice politique du diffuseur, a reçu un lot de réponses mitigées à son message sur Facebook.

Cheryl Gallant a répondu : « J’habite localement et je ne suis pas d’accord avec cette annonce.

« Avec un peu de chance, cela ira de la même manière que toutes les autres publicités de ce site.

A NE PAS MANQUER :

Famille royale EN DIRECT: Harry émet un avertissement de «privilège» à Meghan [REVEALED]

« Déterminé à ne pas perdre la mère de mes enfants », Harry craint pour Meghan [MUST SEE]

Kate Middleton sera pesée par la reine avant Noël [INSIGHT]

« Ne dure généralement que quelques jours avant que le mécanisme ne tombe en panne. »

Mais Chris Garghan avait un point de vue légèrement différent.

« C’est la vraie ‘liberté d’expression’ – la liberté de défier les dirigeants, en particulier les non-élus, de ce pays », a-t-il déclaré.

M. Garghan a ajouté : « C’est épouvantable que vous ayez écrit ce message. C’est une attaque dégoûtante contre les droits des citoyens de ce pays de critiquer l’hypocrisie de la famille royale. »