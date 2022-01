Tom Tugendhat, président de la commission restreinte des Affaires étrangères, a juré par erreur lors d’un débat d’arrière-ban sur la stratégie militaire de la Russie alors qu’il accusait Vladimir Poutine de jouer à « un jeu d’escrocs » avec ses dernières avancées à la frontière ukrainienne. Mais dans une analyse honnête, il a concédé que l’Occident s’est laissé miner par la mauvaise stratégie de M. Poutine.

M. Tugendhat a souligné « qu’il ne s’agit pas d’une grande stratégie », car il a réduit les énormes manœuvres militaires de M. Poutine ces derniers mois, qui ont inclus l’accumulation de plus de 100 000 soldats à la frontière ukrainienne, à de simples ruses.

Mais au cours de son monologue passionné, l’ancien soldat a semblé utiliser accidentellement un gros mot pour décrire le Premier ministre russe.

Il a déclaré: « C’est un tour bon marché d’un arnaqueur à deux bits, jouant un sh * t … excusez-moi, un jeu d’escroc !

« Un jeu d’escroc dont on assiste dans le monde entier et qui prétend être un véritable jeu stratégique ! »

L’ancien militaire a déclaré qu’aucune stratégie n’était évidente dans les efforts de M. Poutine, juste « un truc très, très bas ».

Malgré les coups portés à la mauvaise stratégie militaire des premiers ministres russes, M. Tugendhat a admis à contrecœur qu’il s’agissait d’une stratégie que l’Occident n’avait « pas levée ».

En conséquence, il a reconnu que nous avions été minés par lui.

Il a ajouté : « Parce que nous n’avons pas voulu être aussi fermes que possible, parce que nous nous sommes affaiblis avec les partenaires européens de l’OTAN…

«Avec des partenaires du monde entier, nous nous voyons minés par cela.»

Les commentaires de M. Tugendhat ont été repris par le député conservateur Sir Bernard Jenkin qui a accusé l’Occident et ses partenaires de l’OTAN d’avoir « la tête dans le sable » au-dessus de M. Poutine.

Il a qualifié l’agression de la Russie de « campagne de guerre hybride contre l’Occident » car il a demandé que davantage soit fait pour arrêter la marche en avant de M. Poutine.

Il a déclaré aux Communes : « L’objectif de Poutine n’est rien de moins que de démontrer la fin de l’hégémonie mondiale des États-Unis et d’établir la Russie sur un pied d’égalité avec les États-Unis. »

Sir Bernard a ajouté que la Russie a également pour mission de changer son statut au sein de l’Europe pour « devenir la puissance prééminente » et « pour mettre la Russie dans une position où elle peut influencer en permanence l’Europe et creuser un fossé entre l’Europe et les États-Unis ».

Mais dans une conclusion inquiétante, le député a affirmé que l’objectif ultime de la Russie était de rétablir son « contrôle de facto sur autant que possible de l’ex-Union soviétique et de sa sphère d’influence ».

M. Poutine affirme que le rassemblement de troupes à la frontière ukrainienne vise à contrer ce qu’il prétend être une agression de l’OTAN, bien que l’OTAN opère le long d’une zone minuscule des frontières de la Russie.

Jeudi, le président russe a envoyé des soldats au Kazakhstan au milieu du chaos dans le pays à la suite d’affrontements meurtriers entre les citoyens et les forces de sécurité du gouvernement contre la flambée des prix du pétrole, M. Poutine affirme que les soldats sont là pour une mission de « maintien de la paix ».