Un député de Virginie inculpé d’avoir tiré sur Isiah Brown, qui a appelé le 911 à l’aide .

in

Un adjoint du shérif de Virginie a été inculpé jeudi d’une accusation de crime liée à la fusillade d’un homme noir à son domicile après avoir appelé le 911 pour obtenir de l’aide.

Procureur spécial LaBravia Jenkins a déclaré un grand jury spécial chargé David Turbyfill avec une manipulation imprudente d’une arme à feu, a rapporté le Free Lance Star. L’accusation est généralement un délit, mais dans ce cas, Jenkins a déclaré qu’il s’agissait d’un crime en raison de Isiah Browndes blessures importantes.

Brown a été abattu le 21 avril à son domicile après avoir appelé le 911 pour obtenir de l’aide. Une partie de l’appel au 911 publié peu de temps après la fusillade indique que l’adjoint pensait que Brown, qui parlait sur un téléphone portable, avait une arme à feu. Après que le répartiteur a déclaré que sa plainte ne méritait pas un appel au 911, Brown a mentionné une arme à feu et a fait un commentaire sur le meurtre de son frère.

Isiah Brown (Crédit : Twitter)



Il a dit plus tard qu’il n’avait pas d’arme à feu et la police de l’État a déclaré qu’elle n’en avait pas trouvé sur Brown. L’adjoint a fait des commentaires tels que « lâchez le pistolet » et « arrêtez de venir vers moi » avant de tirer.

Brown a reçu 10 balles et huit balles ont été retrouvées dans son corps, son avocat, David E. Haynes, mentionné.

Turbyfill, qui a été en congé administratif, risque jusqu’à cinq ans de prison s’il est reconnu coupable. On ne sait pas s’il a un avocat.

Avez-vous souscrit à le nouveau podcast de theGrio « Chère Culture » ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !