Un député défend le billet de faveur parrainé par Heineken lors du choc de Wembley en Angleterre

Une députée travailliste a défendu son voyage à Wembley après s’être fait prendre en photo avec un collègue conservateur lors d’un match en Angleterre.

Charlotte Nichols a tweeté une photo d’elle aux côtés de Mike Wood lors de l’affrontement en demi-finale de l’Euro 2020 avec le Danemark. Les députés avaient été accueillis par Heineken lors d’un voyage pour regarder la campagne historique des Trois Lions.

Cependant, elle a partagé l’image alors que de nombreux fans ont exprimé leur frustration envers les célébrités, les VIP et les dignitaires qui ont obtenu des places convoitées lors des matchs après avoir reçu des billets d’entreprise ou d’accueil.

Mme Nichols, députée de Warrington North, a été photographiée souriante aux côtés de M. Wood, député conservateur de Dudley South.

Elle a déclaré: “Je vois que je me fais tremper pour avoir pris une photo avec un député conservateur hier à Wembley, où l’un des sponsors du tournoi nous a gentiment confié nos rôles APPG.

« Un APPG est un « groupe parlementaire multipartite ». L’indice se trouve dans le bit « tous les partis ».

Cependant, sa réfutation n’a pas réussi à convaincre beaucoup de ceux qui l’ont utilisé comme une chance de peser à nouveau.

Vegard Heggem a déclaré: «Vous ne devriez pas prendre de billets« gratuits »de qui que ce soit, imo. Ou n’importe quel second emploi, rôle de conseil rémunéré, mandat d’administrateur d’entreprise. Rien.

“Nous payons aux députés un bon salaire pour défendre nos intérêts.”



La députée de Charlotte Nichols a tweeté une photo d’elle aux côtés de Mike Wood lors de l’affrontement en demi-finale avec le Danemark (Photo : Charlotte Nichols/Twitter/@charlotte2153)

Daddo Friel n’était pas non plus convaincu, écrivant: «Oui, la seule façon de faire des affaires entre les partis au Parlement est de se procurer un billet gratuit pour un grand match. Et honnêtement, croyez que c’est un bon look.

Répondant à certaines des salves, Mme Nichols a riposté: “C’est pourquoi nous avons le registre des intérêts des membres, dans lequel cela va entrer et qui est disponible pour examen si quelqu’un pense que cela a été le cas.

“Et, franchement, je ne crois pas qu’un fan d’Angleterre dise qu’il n’aurait pas saisi l’opportunité si cela lui avait été proposé.”

Lorsqu’on lui a demandé quel sponsor avait accueilli le groupe, elle a répondu : « Heineken.

Le torrent de dissidence a ensuite fait boule de neige, avec macather écrivant: «Peu importe avec qui vous êtes photographié, pour moi, c’est le fait que vous vous en moquez et que vous vous en vantez qui est épouvantable. N’auriez-vous pas pu simplement apprécier le jeu et vous en taire ?



La députée Charlotte Nichols a répondu sur Twitter après avoir attiré les critiques pour avoir été photographiée aux côtés d’un collègue conservateur à Wembley (Photo: Charlotte Nichols/Twitter/@charlotte2153)

Une rare voix de soutien est venue de Nick Wood, qui a déclaré: «Ce fil est déprimant. Je ne peux pas comprendre comment quelqu’un pourrait croire de manière crédible que TOUS les conservateurs sont des caricatures du mal, qu’il vaut la peine d’éviter comme la peste (plutôt que dans certains cas des personnes avec de fortes valeurs civiques mais des idées différentes sur la meilleure façon de gérer la société pour le bien commun). ‘

La dispute survient au milieu d’une course folle pour les billets pour la finale historique entre l’Angleterre et l’Italie dimanche.

L’UEFA a épuisé son allocation, mais beaucoup font l’objet de publicités pour des prix extrêmement gonflés sur les réseaux sociaux et les points de vente tiers.

M. Wood a déclaré à Metro.co.uk: “Je ne sais pas quelle est l’histoire, mais juste pour préciser que je n’étais pas à Wembley avec l’APPG.

« Heineken m’a offert un billet et je l’ai accepté. Elle sera bien évidemment entièrement enregistrée si la valeur dépasse le seuil.

«Les commentaires que j’avais vus sur Twitter semblaient principalement s’opposer au fait qu’un député travailliste puisse éventuellement être photographié avec un député conservateur. Je ne pense pas que ce soit un point de vue largement partagé.

Metro.co.uk a également contacté Mme Nichols pour de plus amples commentaires.

