Un député des Tonga rédige un projet de loi pour rendre le bitcoin légal, la technologie Blockchain déjà utilisée pour «révolutionner l’aide humanitaire»

Les Tonga, qui ont une population de 105 700 habitants, sont les dernières à emprunter la voie de la crypto-monnaie alors que son député Lord Fusitu’a rédige un projet de loi pour faire du Bitcoin une monnaie légale dans la nation du Pacifique, selon un rapport des médias.

Le mois dernier, El Salvador est officiellement devenu le premier pays au monde à adopter Bitcoin aux côtés du dollar américain. En moins d’un mois, le portefeuille Bitcoin du gouvernement Chivo compte 3 000 000 d’utilisateurs actifs, soit 46% de la population du pays.

Suivant les traces d’El Salvador, d’autres pays LATAM comme le Panama et le Paraguay ont travaillé sur des projets de loi pour légaliser et adopter Bitcoin et crypto.

Tout comme au Salvador, les envois de fonds représentent 40 % du PIB national des Tonga, et selon Lord Fusitu’a, utiliser la crypto au lieu des banques traditionnelles les rendrait moins chers et plus rapides.

Alors qu’il soutient Bitcoin, Lord Fusitu’a s’inquiète également du fait que les gens se tournent vers la spéculation sur les cryptos. “Si vous mettez vos économies dans quelque chose qui ne figure pas sur cette liste (réglementée), c’est parti”, a-t-il déclaré.

Alors que la crypto n’est pas encore devenue populaire ici, la technologie blockchain a déjà été utilisée dans “l’aide humanitaire” par les membres de la start-up de Melbourne Sempo et de l’ONG Oxfam, qui ont formé des vendeurs et des villageois à l’utilisation de Unblocked Cash, un projet pilote financé en partie par le gouvernement australien.

Ce programme de blockchain a enregistré 35 000 personnes dans la région du Pacifique et a donné plus de 2 millions de dollars aux participants.

Le système Unblocked Cash repose sur des espèces traditionnelles stockées sur un compte bancaire privé et interdit la négociation d’actifs cryptographiques.

« Je ne considère pas cela comme expérimental ; Je considère cela comme un pionnier », a déclaré Jesse Gartner, coordinateur des transferts monétaires d’Oxfam au Vanuatu. « La blockchain est là. Ça ne va pas disparaître.

