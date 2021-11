Un député du Ladakh tweete des photos de déchets laissés par des touristes et dénonce un « comportement inhumain »

Le tweet de Namgyal intervient alors que de nombreux pèlerins se sont rassemblés pour le festival Sindhu Pushkar au Ladakh.

Le Ladakh, « le pays des hauts cols », est devenu au fil des ans le lieu « IT » pour une escapade estivale rafraîchissante. Il est connu et hautement recommandé par les visiteurs et les voyageurs pour sa beauté pittoresque, ses montagnes majestueuses et ses vues pittoresques. C’est un rêve pour les cyclistes de profiter du paysage du Ladakh en passant devant eux en se prélassant au soleil et à l’air frais ! Alors que le nombre croissant de touristes chaque saison est une bonne chose pour l’industrie du tourisme au Ladakh, il s’avère également être un fléau.

Le chef du BJP, Jamyang Tsering Namgyal, a tweeté mardi quelques photos dans lesquelles de nombreuses ordures, notamment des sacs en plastique et des bouteilles, peuvent être vues déversées dans et autour de l’Indus. Son tweet intervient alors que de nombreux pèlerins se sont réunis pour le festival Sindhu Pushkar au Ladakh. Namgyal a salué les pèlerins dans ses tweets mais a également condamné le « comportement inhumain » de quelques-uns qui étaient responsables de la détérioration de l’environnement propre du Ladakh.

Bienvenue à tous les pèlerins du Ladakh qui effectuent le #SindhuPushkar selon leur croyance mais condamnent fermement le comportement inhumain de certains d’entre eux qui polluent l’environnement propre en déversant des ordures sur les genoux du Sindhu. के इस माँ खुश होंगे क्या ? pic.twitter.com/sa0NmGiUsN – Jamyang Tsering Namgyal (@jtnladakh) 23 novembre 2021

Ce n’est pas la première fois que le député du BJP tend la main et exhorte les personnes visitant le Ladakh à garder les environs propres. Namgyal avait lancé un appel similaire en juillet. Il semble que le gouvernement devra peut-être introduire des mesures strictes si aucune amélioration n’est constatée dans les prochains jours.

