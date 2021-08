Un député du Michigan décède après avoir été abattu lors d’une poursuite avec un homme armé

in

Un député du Michigan est décédé après avoir été blessé lors d’une poursuite qui s’est terminée par la mort d’un tireur présumé, a annoncé un bureau du shérif.

L’adjoint Ryan Proxmire est décédé dimanche, a annoncé le bureau du shérif du comté de Kalamazoo dans un communiqué. Il était dans un état critique dans un hôpital depuis qu’il avait été abattu lors de la poursuite.

Des députés avaient rencontré le suspect samedi soir dans une station-service à Galesburg après qu’il aurait été impliqué dans une poursuite plus tôt dans la journée avec un organisme d’application de la loi voisin.

UN VÉTÉRIN DE LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE SIGNE L’HYMNE NATIONAL AVANT LE MATCH DE BASEBALL DU MICHIGAN DANS UNE VIDÉO VIRALE

L’adjoint Ryan Proxmire est décédé dimanche, a annoncé le bureau du shérif du comté de Kalamazoo dans un communiqué. (Bureau du shérif du comté de Kalamazoo)

Le suspect aurait pointé une arme sur les députés, serait monté dans un véhicule et aurait pris la fuite. Une course-poursuite s’ensuit. Au cours de la poursuite, le bureau du shérif a déclaré que le suspect avait ouvert le feu, blessant Proxmire et faisant sortir sa voiture de la route.

Le bureau du shérif a déclaré que le suspect avait ensuite perdu le contrôle et avait quitté la route dans un champ. Il est accusé d’être sorti et de tirer des coups de feu. D’autres députés ont riposté, le tuant.

Le nom du suspect n’a pas été divulgué par les autorités.

LE MIDWEST RAVAGÉ PAR PLUS DE TEMPÊTES, LAISSANT DES CENTAINES DE MILLIERS SANS ÉLECTRICITÉ

Proxmire a été affecté à l’équipe de patrouille routière du bureau du shérif, mais avait également travaillé dans la prison et avait enseigné à d’autres députés la formation sur le terrain, l’utilisation du Taser et les tactiques de contrôle et de défense.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le bureau du shérif a déclaré que des informations supplémentaires seraient annoncées dès qu’il en saura plus. Une conférence de presse était prévue lundi.