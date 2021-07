Un député du SNP attise l’indignation de Twitter avec une boutade sur le Brexit après le match de l’Angleterre « Des raisins aigres ? » | Politique | Nouvelles

in

Le député SNP de Na h-Eileanan an Iar couvrant les Hébrides extérieures s’est adressé à Twitter après que les Three Lions ont remporté leur place en finale de dimanche avec une victoire 2-1 sur le Danemark. La victoire a été scellée en prolongation par le skipper Harry Kane, qui a balayé le rebond après que Kasper Schmeichel ait sauvé son tir au but.

Mais les sceptiques ont suggéré que Sterling de Manchester City tombait trop facilement sous le défi de deux joueurs danois.

Postant quelques minutes après le coup de sifflet final, M. MacNeil a tweeté: “Un ami a déclaré: “C’était le plus gros plongeon de Sterling depuis le vote sur le Brexit !!”, à la suite de son message avec plusieurs émoticônes riantes et le hashtag #comedyplatinum.

Le message de M. MacNeil a suscité un mélange de réponses.

Neil Hendry a répondu : « Il y avait un contact clair, donc Sterling avait le droit de tomber en tas car le ballon était à deux ou trois pas ; Je suis juste content qu’il n’ait pas été gravement blessé et qu’il ait pu continuer.

Une autre affiche ajoutait : « Ah oui, le sectarisme anti-anglais à peine voilé promu comme d’habitude par le SNP sous couvert d’humour.

“Vous pouvez tromper certains, mais pas cet Écossais.

“Bravo l’Angleterre – ça rentre à la maison.”

JUST IN: L’Angleterre inculpée par l’UEFA après que Kasper Schmeichel ait été visé par un laser

Cependant, d’autres étaient plus sympathiques.

Un supporter a déclaré : « L’Angleterre a remporté le championnat du monde en 1966 sur un modèle similaire.

«Des buts controversés contre l’Allemagne en finale ainsi que des décisions louches en leur faveur lorsqu’ils ont affronté l’Argentine.

“Ils ne gagnent qu’à Wembley, c’est pourquoi il leur a fallu 55 ans pour atteindre une finale.”

Un autre a ajouté : « Sterling devrait porter un tuba. »

Sterling lui-même n’avait aucun doute lorsqu’il a été interviewé après le coup de sifflet final.

Il a déclaré à ITV: “Je suis entré dans la surface et il a sorti sa jambe droite, et cela a touché ma jambe, donc c’était une pénalité claire.”

Des joueurs, dont Jannik Vestergaard de Southampton, ont protesté avec véhémence contre le penalty, mais la décision de l’arbitre néerlandais Danny Makkelie a été soutenue par VAR.

Cependant, la controverse n’était pas terminée, le gardien danois Kasper Schmeichel étant apparemment visé par un stylo laser alors que Kane prenait son élan.

Néanmoins, Schmeichel a réussi à parer le penalty avant que Kane ne tire à la maison pour ce qui s’est avéré être le vainqueur.