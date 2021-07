Un député du SNP critiqué pour avoir déclaré que l’Angleterre devrait être une “nation appropriée” après la défaite à l’Euro | Politique | Nouvelles

in

Angus MacNeil, qui représente les Western Isles à Westminster, s’est tourné vers les médias sociaux après que les Three Lions ont été abattus par l’Italie lors d’une séance de tirs au but dimanche. M. MacNeil, a répondu à un Tweet de l’acteur David Schneider, qui a déclaré sur la plate-forme de médias sociaux : « Complètement vidé pour Rashford, Sancho, Saka, Southgate et l’Angleterre.

« Ces pauvres jeunes gens. Ils nous ont rendus si fiers. Unis la nation comme jamais auparavant.

Le député des Western Isles a ajouté : « L’Angleterre peut et doit vraiment être une nation à part entière. L’indépendance ensuite pour l’Angleterre.

Sarcastiquement, il a ensuite souligné: “Sur cela, je leur souhaite le meilleur.”

Dans un deuxième message, le politicien du SNP a ajouté : « L’Angleterre a été vaincue par l’Italie indépendante la nuit dernière.

“Il est sûrement temps que l’Angleterre s’intensifie et soit aussi bonne que la France, l’Allemagne ou même l’Italie et devienne indépendante.”

Deux politiciens conservateurs ont exhorté le président du comité du commerce de la Chambre des communes à se retirer.

Stephen Kerr MSP, whip en chef des conservateurs écossais, a déclaré: «Bien que cela ait pu être un commentaire facétieux d’un député du SNP à la lumière de la finale de l’Euro, cela montre comment il voit tout à travers le prisme de son obsession pour la constitution.

« La plupart des gens étaient concentrés sur ce qui s’était passé dans le parc, mais Angus MacNeil n’a pas pu s’empêcher de faire une autre intervention dans ce débat.

LIRE LA SUITE: “Obama est inacceptable” Boris “rejette” le choix de Biden pour l’ambassadeur américain

“Il serait mieux servi en se concentrant sur le soutien aux personnes et aux entreprises de sa circonscription pour se remettre des effets de la pandémie de Covid plutôt que de sembler maintenant frapper le tambour pour l’indépendance de l’Angleterre.”

Royston Smith, député conservateur de Southampton Itchen, a ajouté à cette publication : « Il [Mr MacNeil] devrait passer son temps à s’occuper de ses électeurs et nous laisser nous occuper des nôtres.

Les fans ont été dévastés lorsque les rêves de la nation d’être sacrés champions d’Europe devant une foule à domicile au stade de Wembley ont été anéantis dans les dernières secondes dimanche soir.

L’Italie a mis fin à la course à la gloire des Trois Lions avec une victoire 3-2 aux tirs au but à Londres, lors d’un match qui avait auparavant vu des supporters sans billet violer la sécurité pour entrer dans le stade.

A NE PAS MANQUER :

Le SNP espère un référendum battu dans un nouveau sondage [LATEST]

Boris affronte Bruxelles pour la candidature à la Coupe du monde 2030 [REVEAL]

Macron déclenche la fureur de la pêche alors que le Royaume-Uni accuse la France d’actions trompeuses [INSIGHT]

L’équipe portait les espoirs de tout le pays alors que l’équipe d’Angleterre a atteint sa première finale majeure en plus d’un demi-siècle.

Les joueurs devraient être “si fiers” d’eux-mêmes pour leurs efforts, a déclaré le duc de Cambridge, tandis que le Premier ministre Boris Johnson a déclaré qu’ils “méritent un grand crédit”.

L’avance de l’Angleterre au début, les mettant 1-0 à seulement deux minutes de la première mi-temps et provoquant l’extase de la foule, y compris un Prince George rayonnant, n’a pas été suffisante pour remporter la victoire alors que l’Italie a égalisé en seconde période.

Parmi les 60 000 personnes présentes figuraient l’ancien joueur anglais David Beckham, le mannequin Kate Moss et l’acteur Tom Cruise.

Après le match, la police anti-émeute a pu être vue en train de traverser la foule à l’extérieur du stade de Wembley alors que les fans partaient.

Le SNP a été approché pour commentaires.