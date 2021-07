Un député du Texas suscite l’indignation après avoir brutalisé une adolescente noire dans une vidéo virale .

Un député du comté de Kaufman qui a été filmé en train de brutaliser une adolescente noire a été mis en congé dans l’attente d’une enquête sur cet incident inquiétant.

La vidéo montre un officier blanc épinglant un jeune de 18 ans Nekia Trigg au sol après avoir répondu à un appel selon lequel elle tentait de sauter devant des véhicules en mouvement. L’officier est vu au-dessus de l’adolescent avec ses jambes enroulées autour des siennes, comme le rapporte ABC News 13. De la mousse semble couler de la bouche de Trigg alors qu’elle lutte pour respirer après avoir affirmé à plusieurs reprises qu’elle ne peut pas respirer.

Selon des membres de la famille, l’incident a eu lieu près du domicile de Trigg et elle aurait pu appeler son frère avant que la confrontation ne devienne violente. Les membres de la famille se sont précipités sur les lieux et ont trouvé l’officier au-dessus de la fille par terre dans la cour avant d’une maison.

Regardez la vidéo en deux parties ci-dessous.

Raie d’Antanique, la mère de Trigg, est entendue dans la vidéo de sept minutes disant au député, dont le badge porte le nom « Martin », de se débarrasser de son enfant.

Martin a crié à la femme : « Ne me touche pas ! Sauvegarder! Sauvegarder!”

“Tout en moi s’est engourdi”, a déclaré Ray lors d’une conférence de presse jeudi.

Des responsables ont déclaré que des députés avaient été appelés à Rambling Way dans le développement de Deerfield Heights après “plusieurs appels au sujet d’une femme tentant de se suicider en sautant dans la circulation venant en sens inverse”.

Le département a publié jeudi des images d’une caméra corporelle, montrant un officier s’approchant de Trigg alors qu’elle pleurait et marchait dans la rue. Sa famille a déclaré qu’elle venait de quitter la maison d’un autre membre de la famille et qu’elle était bouleversée.

Un député du Texas suscite l’indignation après s’être allongé sur une adolescente noire dans une vidéo virale (Crédit : capture d’écran)

L’officier a demandé « Où habitez-vous ? » et « Est-ce que ça va ? »

Trigg tente de s’éloigner mais l’officier lui attrape le bras et l’empêche de partir.

“Nous avons reçu un appel disant que vous sautiez devant des voitures”, a déclaré l’adjoint.

“Non, je ne l’étais pas”, a répondu Trigg.

La famille affirme qu’à un moment donné au cours de la rencontre, Trigg a pu appeler son frère pour lui dire qu’elle était accostée par la police. Alors que Trigg continue de s’éloigner de l’adjoint, sa caméra corporelle tombe et une lutte entre les deux s’ensuivrait.

Lorsque la famille arrive sur les lieux, la mère de Trigg supplie l’adjoint d’arrêter.

« Vous pouvez vous lever. Vous n’êtes pas obligé de la faire comme ça », a déclaré une femme dans la vidéo au député.

L’adolescent est ensuite roulé et menotté. Alors que la police escorte Trigg jusqu’à une voiture de patrouille, une altercation éclate entre Martin et Ray, entraînant son arrestation. Elle a été accusée de voies de fait contre un fonctionnaire et d’ingérence dans l’exercice de ses fonctions publiques et aurait été libérée sous caution.

Trigg a été transporté dans un établissement de santé mentale pour évaluation, selon le Dallas Morning News.

La sœur de Trigg aurait posté la vidéo et les images sont immédiatement devenues virales. Dans une publication sur Facebook, le bureau du shérif a déclaré que le nombre d’appels reçus au sujet de l’incident était « ingérable », ce qui a incité le département à ouvrir une enquête interne.

Kim T. Cole, l’avocat de la famille, a déclaré qu’il souhaitait que le département “examine ses politiques et porte plainte contre cet officier”.

Trigg “essayait simplement de rentrer à la maison”, a-t-elle ajouté. “J’étais littéralement incrédule quand j’ai vu ce policier”, a déclaré Ray selon le News.

« Cette manœuvre n’est pas quelque chose pour laquelle la police américaine est formée. Mais cet officier a jugé bon de le faire », a déclaré Dominique Alexandre, président de l’organisation de justice sociale Next Generation Action Network.

“S’il pensait que Nekia essayait de se faire du mal, la jeter au sol et s’asseoir sur sa poitrine n’était pas le moyen de résoudre ce problème”, a déclaré Cole.

Teronica Williams, le cousin de Ray, a déclaré que l’adjoint aurait pu mieux gérer la situation.

“Bien sûr, moi et les autres membres de notre famille sommes blessés parce que nous savons quel type de personne elle est”, a-t-elle déclaré au Dallas Morning News. “Il faut une personne pour regarder cette vidéo et dévaluer à la fois son personnage et celui de Kia et faire croire au monde qu’ils méritent ceci et cela – et ce n’est pas juste.”

Williams conteste l’affirmation de l’officier selon laquelle Trigg se précipitait dans la circulation.

“Je ne sais pas ce qu’ils considéreraient comme du trafic alors qu’elle se trouvait clairement dans un quartier résidentiel”, a-t-elle déclaré. “Il n’y a pas beaucoup de circulation dans un quartier résidentiel lorsque les enfants sont littéralement toujours dehors dans la rue à faire du vélo, à jouer au basket-ball, etc.”

Martin, qui travaille au ministère depuis plus de trois ans, ne « travaille pas » actuellement selon un porte-parole du bureau du shérif.

