Un député français met en garde contre les « représailles » alors qu’il accuse le Royaume-Uni de pêcher « Nous n’enfreindrons aucune loi ! | Politique | Nouvelles

Bruno Bonnell, membre du Parlement français et membre du même parti qu’Emmanuel Macron, a fait valoir que la dispute avait commencé à cause d’un manque de licences pour les chalutiers français. Un chalutier britannique a été arrêté dans un port français dans une escalade de la querelle diplomatique déclenchée par la France affirmant qu’il y avait un manque de licences pour que les bateaux français pêchent dans les eaux britanniques. Les ministres français ont averti qu’ils bloqueraient les bateaux britanniques dans certains ports français et resserreraient les contrôles sur les navires voyageant entre la France et le Royaume-Uni si le problème n’était pas résolu d’ici mardi – ainsi que de menacer l’approvisionnement en électricité des îles anglo-normandes.

S’adressant à l’émission Today de BBC Radio 4, M. Bonnell a déclaré: « J’aime l’idée que la France menace, mais j’aime aussi l’idée que nous avons 244 bateaux en attente de leur permis de pêche et c’est là que tout a commencé.

« C’est comme une situation de poule et d’œuf, maintenant le blâme est sur la France alors qu’il était à l’origine sur quelqu’un d’autre.

« Disons que nous n’enfreindrons aucune loi à coup sûr. Disons que la loi que nous respectons, nous aimerions juste que cela soit appliqué. »

Le présentateur Nick Robinson a demandé : « Vous n’enfreindrez pas la loi, mais vous êtes prêt à y aller un peu lentement lorsqu’il s’agit d’approuver les licences, de faire des contrôles personnalisés pour les bateaux et les camions ?

M. Bonnell a poursuivi: « Oui, parlez-en aux pêcheurs français qui perdront 25 pour cent de leur chiffre d’affaires chaque mois parce qu’ils n’obtiennent pas le permis.

« Si nous sommes confrontés à une situation de blocus, il y aura des représailles.

« Je ne sais pas si c’est juste ou non, je sais juste que tout a commencé parce que le principe de l’accord sur le Brexit a été rompu par les autorités britanniques. »

Le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, n’a pas exclu de bloquer les navires français en retour, car il s’est opposé à une affirmation du ministre français de l’Europe, Clément Beaune, selon laquelle la seule langue que la Grande-Bretagne comprend est « la langue de la force ».

M. Eustice a déclaré à BBC Breakfast: « C’est complètement incendiaire et c’est la mauvaise façon de procéder. »

Interrogé sur la réaction du Royaume-Uni si la France décide de bloquer les chalutiers britanniques, le ministre du Cabinet a déclaré: « Deux peuvent jouer à ce jeu. »

Il a insisté sur le fait que toute réponse britannique serait « proportionnée », ajoutant: « Il nous est toujours possible d’augmenter l’application que nous faisons sur les navires français, d’en embarquer davantage si c’est ce qu’ils font à nos navires – il y a d’autres choses administratives nous pouvons exiger des navires.

Pressé si le gouvernement pouvait bloquer les navires français débarquant leurs captures au Royaume-Uni, il a répondu: « Si les Français continuent évidemment avec cela, alors oui, nous prendrons une réponse proportionnée à cela. »

M. Eustice a reconnu que la France détenant le navire britannique était peut-être une « opération de routine » mais a retenu l’attention du grand public parce que les autorités françaises la semaine dernière « ont déclaré qu’elles allaient introduire toutes sortes de problèmes et rendre la vie difficile pour les gens ».

La Grande-Bretagne a déclaré que la menace de la France violerait probablement le droit de l’UE et Mme Truss a déclaré qu’elle demanderait à l’ambassadeur « d’expliquer les menaces décevantes et disproportionnées contre le Royaume-Uni et les îles anglo-normandes ».

Les ministres britanniques se sont réunis jeudi pour examiner la réponse, avec la perspective d’une action du tac au tac si la France mettait à exécution ses menaces.

Le ministre du Brexit, Lord Frost, qui a présidé la réunion, a déclaré: « Je reste préoccupé par les projets français sur la pêche et au-delà », ajoutant que « nous attendons d’avoir plus à dire » vendredi.