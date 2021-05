Un député s’est vanté d’avoir battu un homme noir, l’a appelé “ doux soulagement du stress ” ⋆ .

Alors que les enquêteurs fédéraux ont fouillé les enregistrements téléphoniques d’un extrémiste violent en Californie en août dernier, ils ont découvert une voix inattendue de l’autorité se joignant à une discussion de groupe avec des insultes et des menaces racistes.

Dans des textes avec un groupe qui s’appelait lui-même «Shadow Moses», l’adjoint d’un shérif de Géorgie s’est vanté d’avoir battu un Noir lors d’une arrestation, a menacé de faussement accuser les Noirs de crimes afin qu’ils ne puissent pas voter et a plaidé pour le meurtre de politiciens et d’autres personnes. considérés comme des ennemis politiques, a déclaré le FBI dans des documents judiciaires.

Cette semaine, Cody Richard Griggers a plaidé coupable à une accusation d’armes après que des agents fédéraux aient découvert ses liens avec un groupe extrémiste violent et trouvé 11 armes à feu non enregistrées à son domicile et dans sa voiture de police, a déclaré mercredi le ministère de la Justice dans un communiqué. Griggers, 28 ans, qui a été licencié par le bureau du shérif du comté de Wilkinson en novembre dernier, risque jusqu’à 10 ans de prison, une amende de 250 000 $ et ne travaillera plus jamais comme policier.

«Cet ancien agent des forces de l’ordre savait qu’il enfreignait la loi lorsqu’il a choisi de posséder une cache d’armes non enregistrées, de silencieux et d’une mitrailleuse, en gardant beaucoup d’entre eux dans son véhicule de service», a déclaré le procureur américain par intérim Peter D. Leary dans un déclaration. «En plus de ses violentes déclarations extrêmes à motivation raciste, l’accusé a perdu définitivement le privilège de porter le bleu.»

Le shérif de Wilkinson Richard Chatman a déclaré au Macon Telegraph que les histoires de Griggers sur le ciblage des Noirs au travail ne tenaient pas la route et il soupçonnait que Griggers avait menti pour impressionner les autres personnes dans le chat du groupe extrémiste.

“Cela ne s’est jamais produit”, a déclaré mercredi Chatman au journal à propos de l’affirmation de Grigger selon laquelle il aurait violemment battu un homme noir lors d’une arrestation.

L’ancien député, qui vivait à Montrose, en Géorgie, s’est entretenu avec des extrémistes bien connus en Californie pour fantasmer sur une «guerre civile théorique» contre les libéraux et les Noirs, musulmans et autres Américains non blancs, selon des documents d’accusation déposés. par les enquêteurs fédéraux. Dans une discussion de groupe, Griggers a utilisé des insultes racistes et fait écho aux idées de la suprématie blanche.

«D’un côté, cela m’exaspère», a déclaré Griggers dans un texte à propos de son désir de voir la violence et le chaos en Amérique. «D’un autre côté, je voulais aller de l’avant et avancer rapidement afin de pouvoir profiter de la souffrance de l’avortement de la population américaine.»

Griggers a déclaré à ses associés en août 2019, plus d’un an avant les élections générales de 2020 qui ont fait basculer deux sièges du Sénat géorgien au bleu et ont aidé à suspendre la présidence de Joe Biden, qu’il ciblerait les Noirs avec des arrestations dans le but de les priver de leur vote. droits.

«Je vais les accuser de tous les crimes que je peux pour les empêcher de voter», a-t-il écrit.

Dans un autre échange, Griggers s’est vanté d’avoir «battu le s-hors» d’un homme noir qu’il avait arrêté pour avoir prétendument volé des munitions dans un magasin d’armes local. Il a utilisé des insultes et a décrit l’attaque comme un «soulagement du stress doux», selon les enquêteurs fédéraux.

«Le département du shérif a dit qu’il semblait être tombé», a déclaré Griggers à sa discussion de groupe.

Mais Chatman a déclaré que le bureau du shérif n’avait aucun dossier d’arrestation ou d’appel de service correspondant à cette description.

«Nous n’avons même pas de magasin d’armes ici», a-t-il déclaré. Le shérif a ajouté que Griggers avait travaillé dans la prison du comté et n’avait jamais eu de plainte déposée contre lui.

En plus des tirades racistes, Griggers a comploté pour aider un groupe extrémiste à obtenir des armes, y compris certains dispositifs qui ne sont légaux que pour les forces de l’ordre, a déclaré le FBI. Il a également partagé des vidéos qui le montraient en train de tirer des armes à feu devant la caméra.

Les messages de discussion de groupe ont également révélé que Griggers avait discuté du meurtre de politiciens libéraux et de minorités. Il a proposé d’enseigner à un autre homme comment fabriquer des explosifs et lui a suggéré de voler des fournitures de police pour les vendre au groupe.

“Je veux obtenir [law enforcement] seulement des trucs comme des flashbangs et des frais d’entrée et dire que je les ai utilisés à l’entraînement quand je les ai empochés », a envoyé Griggers.

«Ouais je paierai beaucoup d’argent pour bang [and] boum », a répondu Gray Zamudio, membre d’un groupe californien appelé Defend East County, selon un affidavit du FBI. «Je suis prêt à terroriser.»

Les enquêteurs fédéraux ont trouvé les messages incriminants après avoir obtenu un mandat pour le téléphone de Zamudio en août dernier, selon les archives judiciaires. Zamudio était membre d’un grand groupe en ligne basé dans le sud de la Californie appelé Defend East County, qui avait ouvertement plaidé dans des publications sur Facebook pour avoir attaqué les manifestants de Black Lives Matter et partagé des vidéos de personnes battant des manifestants et écrasant des gens avec des véhicules sur Facebook, le San Diego. Union-Tribune a rapporté l’année dernière. Facebook a finalement supprimé le groupe en octobre, a rapporté le journal.

Les responsables fédéraux ont également inculpé Zamudio en août dernier pour possession d’armes à feu et de silencieux non enregistrés. Selon les archives judiciaires, Zamudio a plaidé coupable en décembre.

Griggers devrait être condamné le 6 juillet.

https://www.sfgate.com/news/article/Sheriff-s-deputy-boasted-to-extremists-about-16141145.php

