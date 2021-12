Un derby londonien tendu, Man City pour battre Watford, Sadio Mane pour briller dans la victoire de Liverpool et Cristiano Ronaldo et Odsonne Edouard pour marquer

La Premier League se poursuit ce week-end avec un derby londonien dans le top quatre et se bat déjà pour sa survie.

Cette semaine de jeu offre de grandes opportunités à divers clubs de mettre de la distance entre eux et leurs rivaux alors que la lutte pour les six premiers, la relégation et les places européennes se poursuit.

Man City a un excellent bilan contre Watford et est sur une séquence de victoires pour effrayer les Hornets

Voici notre aperçu des paris et les meilleurs conseils de certains des matchs les plus remarquables…

West Ham contre Chelsea

Un énorme derby londonien donne le coup d’envoi de l’action de Premier League ce week-end après seulement quelques jours de repos le vendredi après l’action.

Cette fois, les enjeux sont également plus élevés puisque Chelsea a un point d’avance au classement tandis que West Ham occupe la quatrième place dans l’espoir de garantir sa position dans les places européennes.

L’équipe de Thomas Tuchel n’a encaissé que six buts toute la saison alors que les Hammers en ont encaissé presque trois fois plus.

Chelsea a remporté les deux matches la saison dernière, mais l’équipe de David Moyes a également remporté les deux la saison précédente…

Romelu Lukaku pourrait faire un retour important ce week-end après sa blessure en début de saison

Loups contre Liverpool

Liverpool a de nouveau gagné avec style lorsqu’ils ont affronté leurs rivaux amers Everton en milieu de semaine avec Mohamed Salah marquant encore deux buts pour les Reds.

Son décompte augmente à un rythme alarmant pour toute opposition, mais les Wolves ont réussi à se classer au sixième rang du tableau tout en gardant trois feuilles blanches lors de leurs trois derniers matchs.

En fait, les deux équipes n’ont marqué que 12 buts toute la saison, mais la principale différence est que Liverpool en a marqué 43 par rapport aux 12 buts marqués des Wolves.

Si les hôtes veulent remporter quoi que ce soit, ils devront supprimer la puissance de feu du Rouge tout en trouvant davantage d’eux-mêmes pour se donner une chance.

Cela ne semble pas probable avec les derniers matches, car l’équipe de Jurgen Klopp a battu les hôtes à chaque fois lors de leurs cinq derniers matchs.

Les attaquants partagent également tous les buts, Salah, Diogo Jota et Sadio Mane trouvant tous le chemin des filets dans différents matchs.

Astuce talkSPORT EDGE : Liverpool gagne et Sadio Mane marque le premier à 4,51/1 (Betfair).

Salah et Mane ont été dans une forme exceptionnelle cette saison tandis que Jota a également marqué trois buts en deux.

Watford contre Manchester City

Les Hornets ont eu quelques semaines torrides face à Arsenal, Man United, Leicester, Chelsea et maintenant Man City samedi.

Ils ont perdu cinq matchs de suite depuis leur victoire 5-2 contre Everton et se sont heurtés à une autre équipe en forme pour le titre.

Man City a remporté ses trois derniers matchs consécutifs 2-1 contre le PSG, West Ham et Aston Villa.

L’équipe de Pep Guardiola sera absente pour une autre victoire alors qu’elle continue de chasser Chelsea pour la première place tandis que Liverpool souffle également dans le cou en troisième.

Les Citizens sont invaincus contre Watford lors des 18 derniers matchs toutes compétitions confondues, qui remonte à 1997.

Au cours des trois derniers matchs seulement, l’agrégat fait une lecture sombre pour le nouveau manager Claudio Ranieri, Manchester City 18-0 Watford.

Manchester United contre Crystal Palace

Patrick Vieira retournera à Old Trafford, un endroit qu’il connaît très bien et espère retrouver la forme affichée le mois dernier.

Les Eagles sont maintenant sans victoire lors de leurs trois derniers matchs et ont peut-être un calendrier de décembre favorable contre d’autres équipes en difficulté.

De même, Man United, qui n’a également remporté aucune victoire lors de ses trois derniers matches de championnat, affrontera également des clubs vers le bas du tableau tout au long du mois de décembre.

Cristiano Ronaldo a marqué contre la plupart des clubs qu’il a affrontés en Premier League, mais Palace est toujours celui qui lui échappe car il n’a joué que 34 minutes contre eux, mais dimanche offre l’opportunité parfaite.

Odsonne Edouard a commencé sa carrière en beauté contre Tottenham avec un doublé, mais n’a marqué qu’une seule fois depuis lors, son temps de jeu a diminué en raison de la pléthore d’options offensives pour Vieira.

Mais ce week-end pourrait être un tournant pour l’attaquant français qui avait l’air affamé contre Leeds la dernière fois.

Astuce talkSPORT EDGE : Cristiano Ronaldo marquera le premier à 14/5 et Odsonne Edouard au dernier à 8/1 (William Hill).

Il est juste de dire que Patrick Vieira n’était pas un joueur populaire lorsqu’il a joué contre Man United et a incarné la rivalité féroce des années 2000

