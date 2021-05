“Un derby quart de finale contre le Barça avec un public serait du lait”

25/05/2021 à 20:01 CEST

Xavi López-Arostegui, avant de Joventut, a été le lauréat du prix Endesa 2021, un récompense qui vise à récompenser le joueur de la Endesa League qui sait le mieux utiliser l’énergie pour en tirer le meilleur parti, combinant des valeurs d’attitude, de leadership, d’efficacité, de générosité et de dévouement

Pensez-vous vivre une saison spéciale?

Au niveau collectif et individuel, je pense que tout a été un peu lié. La première année a été une année de souffrance, et maintenant nous la vivons avec plus de facilité, plus de solvabilité, plus de tranquillité pour l’équipe, à la fois puissante, avec des signatures passionnantes qui ont été faites en début de saison.

Votre évolution a été très claire, non?

Dans mon cas, cela a été un pas en avant. Les premières années, j’ai appris des vétérans, et cela a été une démonstration de ce que je peux faire. Essayez de ne pas être conformiste avec mon jeu, en essayant d’aller plus loin. J’essaierai de continuer à grandir.

Vous avez pu vous développer aux côtés d’acteurs importants & mldr;

Assurance. J’ai eu 24 ans et peu de joueurs sont leaders à mon âge, je ne peux penser qu’à Doncic ou Ricky à La Penya, mais la bonne chose est que nous avons très bien signé cet été avec Pau et Ante, et aussi Ferran, et ils font vous suivez les meneurs, et quand vous êtes prêt, vous faites ce saut, et un jour les choses se passent pour un événement de répétition. À La Penya, nous avons été de nombreux leaders de différentes manières. J’ai ressenti cela, et le club aussi, et nous devons en être reconnaissants. Gérez les moments de responsabilité, et cela fait partie de la croissance. Il me reste encore beaucoup d’améliorations, mais vous devez penser au niveau suivant.

Rénovation sur la table

Il vous a proposé de vous renouveler à La Penya. Que pensez-vous faire?

Le club m’a offert le renouvellement, même si j’ai eu des offres d’autres clubs, mais je me suis concentré sur la guérison de ma blessure. Je sais que La Penya voudrait une réponse le plus tôt possible pour la clôturer rapidement, mais en ce moment je me concentre sur le jeu, et j’essaye d’être au meilleur niveau pour les play-offs. Terminez bien puis arrêtez-vous pour réfléchir à ce qui est le mieux pour moi, mais toujours reconnaissant au club car cela m’a fait une excellente proposition de croissance

Quels aspects allez-vous évaluer pour décider?

Dans tous les aspects, le sport, la relation que j’ai avec le club. Pour moi, La Penya sera toujours mon club, où j’ai grandi en tant que joueur et en tant que personne, et cela ne changera pas. En regardant vers mon avenir, j’apprécierai les aspects sportifs et où je peux atteindre mon maximum. L’économie, pour le moment, n’est pas la chose principale. J’ai encore beaucoup de marge de carrière, il va donc falloir voir le niveau sportif. Ce sera difficile, mais je veux être calme et je réfléchirai à la fin de la campagne.

À quoi attendez-vous du Barça après le Final Four?

Je m’en fiche, s’ils gagnent, ils seront comme un cyclone, avec confiance à travers le toit. Avec cette qualité technique et physique qu’ils ont, et s’ils perdent, ils viendront remporter la Ligue Endesa pour tous. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes, même si nous étudions évidemment le rival. Nous allons nous préparer pour le match avec quelques jours de plus pour nous entraîner et rattraper le dernier rythme, avec beaucoup à gagner et peu à perdre. De plus, avec un derby, ce serait du lait avec un public dans les tribunes. Nous essaierons de jouer notre jeu de vous à vous, et si c’est le cas, nous aurons nos options.

Le Barça, le rival à éviter

C’était le rival que vous vouliez éviter, je suppose & mldr;

Le Barça et Madrid essaient toujours de les éviter en raison de leur potentiel. Bien que l’on ait vu qu’il s’agissait d’une ligue compétitive, avec de nombreuses surprises, il se peut que d’autres en viennent, bien sûr.

Une série plus courte vous offre-t-elle plus d’options?

Vous devez affronter le premier match de la meilleure façon possible, essayer d’obtenir ce point en premier et voir comment ils affrontent l’égalité après le Final Four

Aimez-vous vous sentir important dans cette Penya?

Oui, nous travaillons tous pour ça, pour que l’équipe grandisse, pour avoir des responsabilités au sein du groupe, je n’ai pas peur de ça, et tous les joueurs aiment ça et plus si nous avons grandi à La Penya. J’essaierai de faire de mon mieux dans cette dernière ligne droite de la saison et dans la série contre le Barça.