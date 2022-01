Un désordre bogué avec Device Utility

Rita El Khoury / Autorité Android

Le monde de la technologie a été secoué à la fin de la semaine dernière par une décision de la Commission américaine du commerce international affirmant que Google avait enfreint les brevets de Sonos. Après quelques années de va-et-vient juridique, ce fut un coup dur pour Google. Une interdiction d’importer aux États-Unis sur de nombreux produits se profile à l’horizon, et quelques fonctionnalités cruciales de Nest et Chromecast ont été considérées comme utilisées illégalement. La société a expliqué plusieurs des limitations imposées dans un article sur le blog de la communauté Nest. L’un d’eux concerne la configuration de certains haut-parleurs Google Home/Nest et Chromecasts.

Bien sûr, le timing était parfait – j’aimerais pouvoir transmettre le sarcasme supplémentaire dans mon ton – pour moi. J’ai emménagé dans un nouvel appartement il y a environ un mois et je traînais les pieds pour installer mon ancien Google Home Mini dans ma chambre. Hé, pour ma défense, j’ai dû déplacer le lit pour le brancher. Alors, quand j’ai entendu que le processus d’installation était sur le point de s’aggraver, j’ai pensé que j’avais encore le temps de le faire correctement. Hélas non.

Et c’est ainsi qu’a commencé une épreuve de plusieurs heures consistant à essayer et à échouer de connecter la petite rondelle de corail à mon Wi-Fi. Spoiler: Cela a fonctionné à la fin, mais ce fut une expérience horrible. Voyons ce qui s’est passé, étape par étape.

Une expérience de configuration terrible

J’ai branché le Mini et je l’ai vu apparaître dans l’application Google Home, qui m’a demandé si je voulais le configurer. Après avoir accepté, l’animation a tourné pendant un moment puis m’a dit que je ne pouvais pas continuer ; J’ai dû télécharger une nouvelle application appelée Device Utility et continuer là-bas. J’ai suivi le lien, obtenu l’application et lui ai donné toutes les autorisations demandées. Ensuite, il m’a dit de désactiver le Wi-Fi pour l’aider à détecter les haut-parleurs à proximité. « Curieuse », pensai-je, mais je fis tout de même ce que j’avais demandé. Cela n’a jamais été le cas avec le processus de connexion de l’application Home, mais je suppose que l’un des brevets de Sonos concerne cette approche de configuration transparente.

Device Utility a détecté le Mini et a commencé à tourner. Je pensais que j’étais en clair, mais une erreur s’est produite disant qu’il ne pouvait pas se connecter et que je devais me rapprocher. Mon Pixel 5 était littéralement à deux pouces. J’ai haussé les épaules et j’ai réessayé. Je suis habitué aux appareils «intelligents» agissant de manière très stupide à plusieurs reprises, donc cela ne m’a pas surpris. Mais lorsque l’erreur est réapparue immédiatement sans même que l’application prétende chercher la Mini, deux fois, trois fois, cinq fois, j’étais un peu dubitative.

Je pensais que l’application devait avoir mis en cache cette erreur de connexion, alors j’ai effacé ses données et j’ai réessayé. Même pop-up immédiat. J’ai désinstallé l’application et l’ai réinstallée. Même pop-up. J’ai réinitialisé le Mini et j’ai réessayé. Même pop-up. (Je regrette de ne pas avoir pris de capture d’écran de l’erreur maintenant, mais j’étais très frustré et je n’y ai pas pensé à ce moment-là.)

La section des commentaires sur la liste des applications Device Utility montre que tout le monde est confronté à ces problèmes.

À ce stade, je commençais à m’inquiéter. Bien sûr, j’avais acheté ce Google Home Mini il y a de nombreuses années et son remplacement ne coûterait pas grand-chose, mais il était toujours fonctionnel le mois dernier. De plus, je ne devrais pas payer pour mettre à niveau un appareil qui a été détruit par un procès avec lequel je n’avais rien à voir.

Rita El Khoury / Autorité Android

Un petit échantillon d’utilisateurs frustrés de Device Utility.

J’ai donc attrapé le téléphone de mon mari et j’ai essayé de configurer à nouveau le Mini à partir de l’application Home. Il m’a également redirigé vers Device Utility et a renvoyé la même erreur. Après avoir perdu quelques heures de mon dimanche, j’ai abandonné. Mon mari avait abandonné plusieurs tentatives auparavant. Un coup d’œil à la section des commentaires de l’application Device Utility m’a dit que j’étais loin d’être le seul à être confronté à ce problème : tout le monde était coincé dans des boucles d’erreur similaires.

Cela a finalement fonctionné, mais pas via Device Utility

Mini ensemble complet Mini-options Informations sur le mini appareil

J’ai décidé de donner une autre chance au Mini ce matin, en repartant de zéro (Mini reset, Device Utility désinstallé) sur un autre téléphone. Bien qu’il n’y ait pas eu de puce de suggestion pour configurer le Mini dans l’application Home, j’ai d’abord essayé de l’y ajouter manuellement. J’ai appuyé sur le bouton +, puis Configurer l’appareil > Nouvel appareil. L’application a vu la Mini et, étonnamment, a traversé le processus sans accroc. Il ne m’a pas demandé d’installer Device Utility ou de me faire traverser cet enfer spécial. Le Mini a été ajouté à ma maison, a reconnu ma voix et les commandes de l’Assistant Google, et était comme neuf.

D’autres utilisateurs ont contourné le problème en utilisant un iPhone pour configurer leurs haut-parleurs et leurs Chromecasts, car l’application Device Utility n’est pas encore obligatoire sur iOS.

Vous pouvez contourner Device Utility en utilisant un iPhone ou en espérant que la configuration passe toujours par l’application Home normale.

J’ai réinitialisé le Mini une fois de plus pour voir s’il s’agissait d’un coup de chance – oh, les choses que nous faisons pour la science – et la configuration est toujours entièrement passée par l’application Home. À ce stade, je ne vais pas tenter ma chance une fois de plus. Mon haut-parleur fonctionne et je ne plaisante pas avec ça. Je suis enclin à penser que Google a temporairement désactivé le besoin de Device Utility jusqu’à ce qu’il corrige les bogues de l’application. C’est l’explication la plus logique pour laquelle j’étais toujours redirigé vers lui hier, mais pas aujourd’hui.

Je refuse de penser que Google a dû se démener à la dernière minute pour publier cette expérience d’application désordonnée. Il devait savoir que la décision allait arriver et anticiper le résultat négatif, même en tant qu’option «juste au cas où». Il n’y a aucune raison pour que cette application soit ce buggy pour tous ceux qui l’essayent, et aucune raison pour qu’elle soit assise à une moyenne de 1 étoile de tous ceux qui l’ont utilisée. Hélas, c’est Google, et il a probablement attendu la dernière minute.

