Un dessin de 1949 explique la spirale des prix et des salaires d’aujourd’hui

Je vois tous ces commentaires qui sont comme « les gens sont abrutis aujourd’hui et c’est pour ça que tout va mal !

La principale différence entre aujourd’hui et alors est que le gouvernement était beaucoup plus disposé à investir dans son peuple à la suite du FDR. Beaucoup de gens riches détestaient FDR pour ne pas gaspiller l’argent des impôts sur des projets favoris pour l’élite, et ils ont mis leur argent en commun pour créer un empire médiatique dont le but spécifique était de rendre les gens aussi stupides et prêts à voter contre leurs propres intérêts que possible.

Des vidéos comme celle-ci étaient des messages d’intérêt public financés par le gouvernement dans 90 % du temps. Ils ont tout le temps merdé comme ça parce qu’ils ne supposaient pas que les gens étaient informés. Ils pensaient aussi que les gens méritaient d’être informés, et qu’un pays avait le devoir d’éduquer sa population – une idée qui est définitivement morte depuis !

Maintenant, nous sommes de retour là où nous étions avant la Seconde Guerre mondiale, et les vrais crétins sont comme « c’est la décadence des valeurs et le mondialisme qui nous ont amenés ici ! » Vous dites la merde exacte que ces gens ont payé des milliards au cours des décennies pour vous faire dire.