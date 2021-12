Un détenu à Zamora pour l’agression sexuelle et la détention illégale d’une fille de 12 ans

12/03/2021

La Garde civile de Zamora a arrêté un homme en tant qu’auteur présumé de ongle agression sexuelle contre une fille de 12 ans, avec laquelle eu un fils puis vécu ensemble pendant quatre ans, période au cours de laquelle soi-disant les mauvais traitements et la détention illégale du mineur se sont poursuivis.

La victime, recherchée depuis sa disparition d’un centre pour mineurs il y a quatre ans, alors qu’elle avait 12 ans, a été secouru après les appels d’alerte pour la situation reçue sur le téléphone d’urgence 1-1-2, comme l’a rapporté ce vendredi la Garde civile dans un communiqué.

L’Institut Armée a précisé le sauvetage du mineur et ses deux jeunes enfants dans une ville de la région de Zamora Benavente, situé dans la vallée de Vidriales, a eu lieu le 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

Dans l’intervention le frère du présumé agresseur sexuel a également été arrêté, enquête pour délits de mauvais traitements dans la famille et détention illégale.

Apparemment, tant le premier des détenus, qui était le partenaire de la victime et a été incarcéré sur décision de justice, que le second, qui a été libéré sur inculpation, ont retenu la mineure contre son gré et se sont comportés de manière violente à son égard.

Le 1-1-2 a reçu un appel d’alerte le 22 novembre dans lequel il a été alerté qu’une mineure de moins de 16 ans qui vivait avec son conjoint et qui avait eu un autre enfant âgé de six mois, avait été maltraitée et agressée.

Ce jour-là, les agents n’ont pas pu localiser le couple ni deux jours plus tard lorsqu’un deuxième appel a été reçu au 1-1-2 dans lequel plus de détails sur l’événement ont été donnés.

Enfin, le 25 novembre, les agents se sont présentés au domicile du quartier de Vidriales où ils ont contacté les proches des détenus et leur ont fait savoir que Ils cherchaient la femme et les deux enfants.

Quelques instants plus tard, les agents qui gardaient l’extérieur de la maison ont réalisé que plusieurs personnes étaient sorties par une fenêtre dans une autre partie de la maison, descendaient dans la rue à travers des draps noués, et ils s’étaient enfuis à travers le champ.

Parmi ces personnes se trouvaient la victime et ses deux enfants, qui n’avaient aucun type de vêtements chauds et qui tremblaient donc et présentaient des symptômes d’hypothermie, avec une peau bleutée en raison des basses températures, lorsqu’ils ont été interceptés par les agents.

Ils ont été immédiatement emmenés avec leur mère dans un véhicule de police à l’hôpital de Benavente pour recevoir des soins de santé et plus tard, les deux arrestations ont eu lieu.