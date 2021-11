un détenu condamné à 10 ans de prison va sortir boxer contre un policier

Oui, c’est ainsi que vous pouvez le lire dans le titre. Bien que cela semble incroyable, bizarre ou comme vous voulez le cataloguer, cela se produira à Morón, dans la province de Buenos Aires, où dans un événement de boxe il y aura un policier dans un coin et un condamné avec une peine ferme de 10 ans de prison dans l’autre. Et ils seront mesurés à coups de poing jusqu’à ce qu’un vainqueur soit déterminé.

Martín « Le renaissant » Jara, ou le condamné, tel que défini par le dépliant faisant la promotion de la soirée, sera évalué par rapport à Julián « Le Diamant » Gómez, ou le policier, comme cela est également indiqué sur les affiches promotionnelles. Il sera dans la catégorie des poids moyens et a été classé comme le combat vedette de la soirée qui se déroulera ce samedi 27 au Club Morón.

LE FLYER DE PROMOTION DE COMBAT

Si vous pensiez qu’il s’agissait d’un sous-événement ou quelque chose comme ça, vous vous trompez. La soirée sera animée par Chino Maidana Promotions, le promoteur de l’ancien champion WBA des super-légers et des poids welters. « Un #knockout à tout ce qui est connu. Martín » El Renacido « Jara Vs Julián » El Diamante « Gomez. Le prisonnier contre le policier », peut-on voir sur le compte Twitter du même, promouvant le combat à pleine vitesse.

Comment est la situation de Jara ? Il purge la troisième année sur un total de dix ans qui doivent être privés de sa liberté pour des vols répétés aggravés par l’usage d’armes à feu. Pour garantir les transferts, le ministère de la Justice de la Nation interviendra, qui se chargera de la logistique pour qu’il puisse sortir de la prison et être sur le ring. Naturellement, vous ne serez autorisé à quitter la prison pour combattre que le samedi, puis vous devrez revenir.. De l’autre côté sera Julián Gómez, un membre actif de la police de Buenos Aires. Ils affronteront le meilleur des quatre tours.

« La boxe est très importante dans ma vie puisque je la pratique depuis mon plus jeune âge, depuis que mon père était boxeur et de lui j’ai hérité l’amour du sport et de la discipline. Depuis l’âge de quinze ans, je me consacre à la boxe, ayant été dans mon adolescence Alfredo Blanco un autre de mes instructeurs dans la pratique du sport « , avait exprimé Jara il y a des années, qui a pu réaliser son rêve de faire ses débuts dans la boxe professionnelle en 2015.

Chino Maidana mène des actions de solidarité et d’inclusion dans les prisons. Il y a quelques jours, il a donné une clinique de boxe pour les détenus du pavillon 2, secteur A, de l’unité pénale 43 de La Matanza, où cinq matchs amicaux ont été organisés à l’intérieur de la prison. « Vous devez vous entraîner et tout quitter. Si vous essayez dur et travaillez dur tôt ou tard, tout vient. Ne vous relâchez pas : l’important n’est pas de gagner, c’est le voyage qui en vaut la peine. Si vous avez fait tout ça, vous êtes déjà un champion », a déclaré l’ancien boxeur aux détenus.

Les billets peuvent être achetés à partir de 1000 pesos aux portes du Morón Club, à Bernardo Irigoyen 138. En plus de pouvoir le voir en direct, il aura la diffusion en direct de Channel 9 à partir du 22. En plus de l’événement principal tant vanté, il y aura quatre autres matchs tout au long de la nuit.

TOUS LES COMBATS DE LA NUIT

Le condamné Jara affrontera le policier Gómez.

