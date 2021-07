Un détenu de Rikers Island qui a enduit d’excréments le capitaine a tenté de s’échapper deux fois ⋆ .

Le détenu de Rikers Island qui a aspergé un capitaine de correction de la ville avec des excréments a tenté à deux reprises de s’échapper de la prison – et a attaqué à plusieurs reprises des agents au cachot parce qu’il fait face à peu de discipline, a déclaré dimanche le président de la Correction Captains’ Association.

Arthur Brown, qui a étouffé mercredi le capitaine Nauvella Lacroix avec des excréments, a fait deux tentatives audacieuses d’évasion du complexe pénitentiaire en juin dernier, a déclaré Patrick Ferraiuolo, président de la CCA, au Post.

Lors de la première tentative, Brown a atteint l’East River avant d’être capturé.

Lors de son deuxième essai, Brown a grimpé une clôture et s’est finalement frayé un chemin sur un toit où il s’est assis torse nu pendant 30 minutes dans un regard fixe avec des agents pénitentiaires au niveau du sol avant d’être attrapé.

Brown est maintenant confiné dans une nouvelle unité spécialisée à Rikers pour les criminels présumés qui ont besoin d’une surveillance spéciale qui a été créée en tant que programme pilote alors que le ministère des Services correctionnels s’efforce de supprimer progressivement l’isolement cellulaire, a déclaré Ferraiuolo.

Arthur Brown a fait deux tentatives infructueuses de jailbreak de Rikers.Seth Wenig, File/AP

Il a ajouté que Brown a apparemment “épuisé son temps en isolement punitif” et a attaqué au moins six autres membres du personnel du DOC, dont trois capitaines, avec des excréments parce qu’il sait qu’il ne sera déplacé nulle part ailleurs, a déclaré Ferraiuolo.

“Il va continuer à le faire parce qu’il n’y a pas de ramifications derrière cela”, a déclaré le président.

“Il le fait essentiellement parce qu’il sait qu’il peut s’en tirer et qu’il veut juste embarrasser les gens et il répand juste l’amour en ce qui concerne les autres détenus parce qu’ils voient” hé, ce gars fait ça et il y a pas de sanctions derrière quelque chose comme ça », c’est juste un peu plus d’informations », a-t-il poursuivi.

« C’est son motif, ‘parce que je peux.’ “

Brown, qui est enfermé pour avoir prétendument battu deux flics du NYPD, a une longue histoire de jeter des excréments sur le personnel pénitentiaire. Lorsqu’il a été initialement condamné pour agression en 2019, il a jeté des déchets humains sur un officier alors qu’il se trouvait à l’intérieur de la réservation centrale du palais de justice pénal de Manhattan, selon les dossiers du tribunal.

Deux jours plus tard, il a de nouveau été inculpé pour avoir prétendument frappé et tenté d’étouffer un officier de justice lors de la réservation centrale, ont précédemment déclaré des sources à The Post.

Compte tenu de l’histoire de Brown, Ferraiuolo a déclaré que l’incident le plus récent contre Lacroix n’aurait jamais dû se produire.

Patrick Ferraiuolo, président de la CCA, a déclaré que Brown avait également attaqué à plusieurs reprises des agents de correction.Gary Hershorn/.

“Quand un détenu se comporte de cette façon et jette des excréments sur le personnel en uniforme, il doit être isolé, il doit être placé en isolement punitif, il ne devrait pas y avoir de temps épuisant lorsqu’il s’agit d’un détenu aussi violent et dangereux”, a déclaré Ferraiuolo. fulminé.

« Pourtant, ils continuent de dorloter le détenu. Non seulement il n’a pas été placé en isolement punitif, mais il reste dans la même zone d’habitation où il a agressé trois de mes capitaines avec des excréments et d’autres membres du personnel.

L’incident survient alors que le DOC s’efforce de lutter contre un certain nombre de démissions de personnel en raison d’heures de travail dangereusement longues, de «conditions inhumaines» et d’un personnel insuffisant.

Le DOC n’a pas renvoyé de demande de commentaire.