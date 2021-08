Un détenu et fermeture d’une tribune après les incidents Nice-Marseille

in

23/08/2021

Le à 22:11 CEST

.

Un ultra sympathisant de Nice a été interpellé ce lundi par la police française après les graves incidents dimanche lors du match de cette équipe contre l’Olympique de Marseille, par laquelle la fermeture d’une tribune du stade de l’équipe nicaraguayenne a été annoncée.

Le détenu de 28 ans est soupçonné d’avoir fait partie des ultras niçois qui ont envahi le terrain de jeu du stade de sa ville pour frapper certains joueurs de l’OM, ​​ont rapporté les médias locaux.

En revanche, le préfet (délégué du gouvernement) dans le département des Alpes-Maritimes a annoncé ce soir “au vu de la gravité des incidents”, la fermeture pour quatre semaines de la tribune sud du stade Allianz de Nice, où les altercations ont eu lieu.

De plus, la préfecture a ordonné l’installation dans cette tribune d’un filet qui protège le terrain des projections d’objets et l’interdiction d’accès au stade pour les personnes pouvant être identifiées par la police comme ayant participé aux incidents.

Finalement, le stand des supporters visiteurs fera l’objet d’une étude sur les mesures complémentaires de protectiona indiqué la préfecture dans un communiqué, dans laquelle elle précise que ces mesures sont indépendantes de celles que la Ligue de football professionnel (LFP) peut adopter.

La préfecture rappelle que il a mobilisé 250 policiers et gendarmes pour ce match de la troisième journée de championnat de France.

Les incidents ont commencé lorsque plusieurs supporters ultras de la tribune sud du stade de Nice ont jeté des bouteilles en plastique sur des joueurs de l’OM jusqu’à ce que l’un d’eux frappe l’international français Dimitri Payet, qui l’a renvoyé dans les tribunes, ce qu’il a également fait l’Espagnol Álvaro González avec un autre. récipient.

De là, de nombreux supporters locaux ont sauté sur la pelouse, malgré les efforts du personnel de sécurité pour les contenir, avec l’intention de s’en prendre aux joueurs marseillais.

Les joueurs et le personnel des deux équipes ont été impliqués dans la mêlée et le match a été suspendu pendant plus d’une heure.

Plus tard, les autorités et la LFP ont accepté de reprendre le match, mais les joueurs de l’OM, ​​soutenus par leur président, l’Espagnol Pablo Longoria, ont refusé de jouer car ils craignaient pour leur sécurité.

Par la suite, les dirigeants des deux équipes se sont impliqués dans une accusation croisée de responsabilité dans l’escalade des incidents (par exemple, l’entraîneur de l’OM argentin, Jorge Sampaoli, a dû être retenu), des reproches qui se sont poursuivis jusqu’à ce lundi.

Lors de la première journée de championnat, les supporters montpelliérains ont également lancé des objets sur les joueurs de l’OM, ​​c’est pourquoi la répétition de l’épisode a encore plus irrité les joueurs, managers et entraîneurs du club.

La ministre française des Sports, Roxana Maracineanu, a affirmé ce lundi qu’avec ces incidents “une ligne rouge a été dépassée” et qu’il faudra des sanctions, et a considéré l’épisode “une insulte pour le football et pour le sport en général”.

S’adressant aux médias français, Maracineanu a déclaré comprendre que Marseille ne voulait pas retourner sur le terrain : “Si les joueurs se sentaient en danger (…) ils ont bien fait”.

La LFP a convoqué les deux équipes à la séance du comité de discipline mercredi prochain.

Le parquet a annoncé lundi l’ouverture d’une enquête pour plusieurs crimes possibles, et a averti qu’être reconnu coupable de tous pourrait entraîner des peines allant jusqu’à trois ans de prison et une amende de 45 000 euros.

Au moment de la suspension du match, Nice s’imposait 1-0. En principe, la LFP devrait déclarer Marseille perdante 3-0 du match pour avoir refusé de continuer.