Un détenu pour le double crime dans un bar à Madrid

30/12/2021 à 10h56 CET

Hier soir, la police nationale a arrêté un homme de nationalité espagnole et 52 ans pour son implication présumée dans le double crime qui s’est produit mardi matin dans un bar à frites Parla.

Il s’agirait d’un homme au casier judiciaire connu des victimes : le patron du bar, Ruben MR, et un ami connu sous le nom ‘La main’, les deux espagnols 62 et 51 ans. Le suspect a été interpellé hier mercredi à 20h00, ont indiqué des sources policières à Europa Press.

En ce moment, les autopsies qui sont pratiquées dans le Institut de médecine légale aux deux cadavres, qui avaient dans un cas de nombreux coups de couteau et dans un autre des coups importants, pour lesquels il s’agit de morts violentes.

C’était David, le serveur d’un restaurant près du friture, qui ont prévenu la police mercredi après 15 heures lorsqu’ils ont inspecté les lieux, car ils ont été surpris qu’à ce moment-là il n’était toujours pas ouvert, et ont vu qu’il y avait du verre brisé, du sang et un corps gisant sur le sol. Une patrouille d’agents s’est approchée des lieux, et après avoir forcé l’entrée, ils sont entrés dans les lieux, trouvant un cadavre à l’intérieur du bar et l’autre à quelques mètres.

Plus tard, les agents de la Police judiciaire et scientifique, Ils inspectent l’intérieur à la recherche d’indices possibles. En ce moment, ils analysent plusieurs objets tranchants trouvés sur les lieux, comme un couteau ensanglanté et des ciseaux. Il y avait aussi des restes brûlés dans la cuisine, c’est pourquoi on soupçonne que le ou les meurtriers l’ont fait exprès.

De même, il a été revu s’il n’y a pas d’argent, la caisse enregistreuse ou d’autres objets, mais pour l’instant Cela ne semble pas être un vol. De plus, la formation avec laquelle lui ou les assassins ont agi suggère qu’ils se connaissaient. En fait, certains voisins ont déclaré aux médias qu’aux premières heures de mardi ils avaient vu plusieurs personnes avec de la musique à l’intérieur de l’établissement et que des combats antérieurs y avaient eu lieu.