Un deuxième accord pourrait sauver Man Utd avec Mourinho complotant les ravages de Rangnick

Jose Mourinho a fait d’une star de Manchester United un élément essentiel à la mise en place de Ralf Rangnick une cible de transfert prioritaire pour janvier, bien qu’un deuxième accord pourrait être leur salut, selon plusieurs rapports.

Rangnick a fait un début de vie gagnant sur la sellette managériale de Manchester United. Les Diables rouges ont gardé leur sang-froid face à la résistance acharnée de Crystal Palace et du vieil ennemi Patrick Vieira. Mais avec 13 minutes à jouer et les scores dans l’impasse, la figure improbable de Fred est apparue avec un but merveilleux pour arracher les trois points.

Stabiliser la défense bancale de United était l’une des priorités de Rangnick. À moins d’une chance inouïe pour Jordan Ayew, les attaquants de Palace sont restés silencieux tout au long.

Une partie de la raison pour laquelle United a réussi à tenir ses adversaires à distance tient au système de Rangnick.

Sa formation en 4-2-2-2 a rempli les zones centrales et sa demande que les joueurs de United remontent le terrain leur a permis de reprendre possession du ballon dans la moitié de terrain adverse avec régularité.

Cependant, un tel système met davantage l’accent sur les dossiers complets pour fournir de la largeur. Alex Telles et Diogo Dalot ont commencé le match avec les deux arrières latéraux mieux connus pour attaquer que défendre.

Dalot a maraudé le flanc droit et a offert ce que Aaron Wan-Bissaka, plus défensif, ne peut pas.

Mourinho fait de Dalot la « première cible » de janvier

Cependant, selon le Daily Mail, les Portugais pourraient être tentés par l’attrait du temps de jeu régulier de José Mourinho en janvier.

Citant la Gazzetta dello Sport, l’article affirme que Mourinho a fait de Dalot sa « cible principale » en janvier. Dalot a été signé par Mourinho en 2018, mais a lutté pendant quelques minutes sous son successeur – Ole Gunnar Solskjaer.

Dalot avait été pressenti pour un retour à l’AC Milan cet été après avoir impressionné en prêt la saison dernière. Un accord n’a finalement pas pu se concrétiser, ouvrant la porte à la Roma, rivale de la Serie A.

Le contrat actuel de Dalot expire en 2023, ce qui signifie qu’une décision sur son avenir devra être prise dans les prochaines fenêtres. Le Corriere dello Sport a précédemment signalé un prêt avec option d’achat autour de la barre des 12,5 millions de livres sterling était dans leur réflexion

Perdre Dalot obligerait presque certainement United à signer un remplaçant à l’esprit offensif à ce poste. Cependant, un rapport plus récent de Calciomercato a suggéré que United pourrait être épargné de prendre une décision difficile.

L’option Second Prem pourrait résoudre le dilemme de Dalot

Le point de vente italien reconnaît le désir de Mourinho de décrocher un arrière droit en janvier. Cependant, ils ont mis Max Aarons de Norwich City dans le cadre.

Ils déclarent que le «joyau» de Norwich a déjà reçu une offre pour ses services soumise par Roma. Un accord de prêt avec option d’achat est sur les cartes. C’est la même structure de transfert que les rapports précédents ont indiqué que la Roma offrirait pour Dalot.

Leur approche a apparemment été «clairement refusée» par Norwich. Cependant, ils n’ont pas abandonné l’espoir de conclure un accord.

Sa valorisation de 22 millions d’euros et son salaire annuel de 1,4 million d’euros par saison sont bien à la portée de Roma. Si Rangnick et United restent fermes sur Dalot, il semble que Roma pourrait plutôt piller leurs ressources dans un accord pour Aarons.

Le Borussia Dortmund, Everton et Tottenham font également partie du tirage au sort des Aarons.

