Un deuxième analyste soutient les affirmations selon lesquelles l’iPhone 15 obtiendra une caméra périscope pour des capacités de zoom améliorées

Un deuxième analyste a confirmé les affirmations de Ming-Chi Kuo selon lesquelles l’iPhone 2023 arborera un objectif périscope. Alors que certains pensaient au départ que l’iPhone 14 de cette année pourrait recevoir le nouveau système d’appareil photo, il semble maintenant de plus en plus probable que ce soit l’iPhone 15 à la place.

Kuo a déclaré le mois dernier que l’iPhone 2023 utiliserait un objectif périscope et maintenant l’analyste Jeff Pu dit à peu près la même chose. Selon un rapport de MacRumors citant Pu, nous pouvons nous attendre à un zoom optique jusqu’à 10x basé sur des configurations de caméra similaires utilisées par Samsung et Huawei. Il reste à voir jusqu’où Apple ira au-delà de la meilleure offre iPhone actuelle – un dérisoire 3x sur iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max.

Les caméras Periscope fonctionnent en permettant aux capteurs d’être montés différemment des capteurs traditionnels, créant une plus grande distance entre l’objectif et le capteur, ce qui permet à son tour des capacités de zoom améliorées qui ne seraient normalement pas possibles sans rendre l’iPhone plus épais. Cela semble peu probable qu’Apple veuille faire, d’où le passage à un système périscope.

Apple a obtenu un brevet pour les caméras périscope l’année dernière, tandis que les rumeurs de suppression de la bosse de l’appareil photo des futurs iPhones pourraient également nécessiter le passage à un objectif périscope.

Si tout se passe comme prévu, nous pouvons nous attendre à ce qu’Apple annonce la gamme iPhone 14 en septembre, éventuellement avec son propre nouvel appareil photo de 48 mégapixels. Au-delà, septembre 2023 semble un bon pari pour l’arrivée de l’iPhone 15.

Télévision en continu

Netflix va commencer à diffuser 20 chaînes de télévision russes pour apaiser le chien de garde

Netflix commencera à diffuser 20 chaînes de télévision d’État russes à partir de mars, ce qui sera obligatoire pour tous les streamers qui comptent plus de 100 000 utilisateurs quotidiens. Cette décision intervient après que Roskomnadzor, le chien de garde des médias du pays, a classé Netflix comme un « service audiovisuel » la semaine dernière.