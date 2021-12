Un deuxième employé du California Education Department évincé pour son statut de résident

Une deuxième employée de l’équité du ministère de l’Éducation de Californie a été évincée après avoir découvert qu’elle vivait au Texas, en violation de la loi de l’État.

Pamela Kadakia, chef de projet d’équité du département, a démissionné d’un emploi qui la rémunait plus de 10 000 $ par mois parce qu’elle habiterait apparemment dans la région de Dallas, au Texas. Les employés de l’État sont tenus de vivre en Californie, à quelques exceptions près.

Il est également interdit aux employés de l’État de Californie de se rendre au Texas aux frais des contribuables, car le Texas figure sur la liste d’interdiction de voyager des employés de l’État de Californie.

Plus tôt ce mois-ci, le patron de Kadakia, le surintendant de l’équité du ministère de l’Éducation de Californie, Daniel Lee, a été contraint de démissionner après que le membre de l’Assemblée de l’État, Kevin Kiley, R-Rocklin, a envoyé une lettre demandant à l’État d’expliquer en quoi l’embauche de Lee était légale puisqu’il ne vivait pas. en Californie.

La position de la California Government Operations Agency est que « l’emploi dans l’État est réservé aux résidents de Californie, à moins que le travail ne nécessite un emplacement différent ».

Kiley a demandé au secrétaire du GOA si l’emploi de Lee était autorisé en vertu de la loi de l’État et de faire rapport à la législature. Un jour après avoir reçu la lettre, Lee a démissionné.

Kadakia a également démissionné après qu’il est devenu public qu’elle ne vivait pas en Californie. Selon son profil LinkedIn, alors que la Californie employait Kadakia, elle a poursuivi son doctorat en éducation à la Texas A&M University tout en vivant au Texas.

Elle a occupé le poste de gestionnaire de projet d’équité « pendant environ un mois » et a gagné 10 400 $, a déclaré le CDE à Politico.

L’emploi de Lee et de Kadakia a enfreint la loi sur l’emploi de l’État, mais Kadakia a potentiellement enfreint une autre loi : une loi qui interdit à l’État de financer ou d’approuver les déplacements des employés de l’État dans les États figurant sur la liste d’interdiction de voyager de la Californie.

Le Texas est l’un des 18 États actuellement soumis à l’interdiction par la Californie des voyages financés par l’État en raison de ses lois « anti-discrimination » contre les États qu’il juge discriminatoires à l’égard des personnes LGBTQ.

La loi californienne, AB 1887, stipule que « la Californie doit prendre des mesures pour éviter de soutenir ou de financer la discrimination contre les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres ». La loi interdit à un organisme, un département, un conseil ou une commission de l’État d’exiger ou d’approuver des employés, agents ou membres de l’État de se rendre dans un État qui a promulgué une loi qu’il considère comme discriminatoire, à quelques exceptions près.

Le bureau de California AG décrit les types de lois discriminatoires et répertorie les États soumis à l’interdiction de voyager de l’AB 1887 : Alabama, Arkansas, Floride, Idaho, Kansas, Kentucky, Mississippi, Montana, Caroline du Nord, Dakota du Nord, Ohio, Oklahoma, Caroline du Sud, Dakota du Sud, Tennessee, Texas et Virginie-Occidentale.

Le bureau du procureur général de Californie affirme que les États figurant sur la liste « font partie d’une vague récente et dangereuse de nouveaux projets de loi discriminatoires promulgués dans des États du pays qui visent directement à interdire aux jeunes transgenres de faire du sport, à bloquer l’accès aux soins vitaux, ou limiter d’une autre manière les droits des membres de la communauté LGBTQ+.

Initialement, seuls les voyages vers l’Arkansas, la Floride, le Montana, le Dakota du Nord et la Virginie-Occidentale étaient interdits. Plus tard, 13 autres États ont été ajoutés à la liste, dont le Texas.

En octobre, la législature du Texas a adopté un projet de loi qui interdit aux élèves de la maternelle à la 12e année de participer à des compétitions sportives qui sont à l’opposé de leur sexe biologique. Les conservateurs soutiennent que la loi ne va pas assez loin car elle ne s’applique pas aux sports universitaires.

Le projet de loi a modifié le code de l’éducation pour «interdire à une équipe sportive interscolaire parrainée ou autorisée par un district scolaire public ou une école à charte à inscription ouverte de permettre à un élève de participer à une compétition sportive interscolaire parrainée par le district ou l’école et désignée pour le sexe biologique opposé. au sexe biologique de l’élève.

À propos du projet de loi qu’elle a parrainé, la représentante de l’État Valoree Swanson, R-Spring, a déclaré: «Les femmes ont obtenu le droit de vote il y a 100 ans. Nous avons obtenu le droit à l’égalité des chances dans les sports au lycée et à l’université en 1972. Aujourd’hui, les hommes biologiques menacent ces gains en s’engageant dans les sports des filles et en les privant à la fois de trophées de championnat et d’opportunités de bourses. Mes collègues et moi nous battons pour les femmes et les filles.

Equality Texas, qui soutient que la loi est discriminatoire, a déclaré: «Si les Texans veulent protéger les enfants, l’objectif ne devrait pas être d’empêcher les enfants trans de participer à des sports, mais de donner à tous les enfants la liberté de se faire des amis et de jouer sans craindre le type de discrimination auquel de nombreuses personnes trans âgées sont confrontées quotidiennement.