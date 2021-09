Un deuxième incident de transfert d’Arsenal se profile après la surface d’erreurs familières

in

Arsenal devrait perdre gratuitement deux équipes premières l’été prochain après qu’une raison familière ait été invoquée pour expliquer pourquoi les accords ne se sont pas concrétisés.

Les canonniers étaient le joueur le plus occupé de la fenêtre de transfert cet été. L’arrivée du jour de la date limite de Takehiro Tomiyasu a fait passer leur nombre de nouvelles signatures à six. Cependant, qui a et n’a pas quitté le club était sans doute tout aussi intrigant.

L’attaquant français Alexandre Lacazette était un joueur qu’Arsenal était ouvert au déchargement. L’intérêt provisoire de la paire européenne Roma et Atletico Madrid a fait surface.

Mais son salaire élevé et le désir d’Arsenal d’assurer sa sortie permanente ont fait échouer toute chance réaliste de conclure un accord.

Lacazette est dans la dernière année de son contrat et n’a pas l’intention de signer de nouveaux termes, est sur le point de partir gratuitement.

Maintenant, le Sun rapporte que Lacazette pourrait être rejoint par un autre attaquant en laissant Arsenal dans le pétrin. Ils prétendent Eddie Nketiah – dont le contrat expire également en 2022 – « cale sur un nouveau contrat ».

Nketiah s’est rarement vu confier un temps de jeu régulier sous Mikel Arteta. L’intérêt de Crystal Palace et de Brighton a fait surface en août, mais dans une histoire trop familière, Arsenal n’a pas pu changer son homme de manière permanente.

Même les liens étroits de Patrick Vieira avec les Gunners ne pourraient pas aider à faire une percée. Au lieu de cela, le patron des Eagles s’est tourné vers la signature d’Odsonne Edouard du Celtic.

Selon le Sun, le principal facteur qui a bloqué la sortie de Nketiah était les exigences élevées d’Arsenal. Ils souhaitaient initialement 20 millions de livres sterling, mais ont baissé ce chiffre à 12 millions de livres sterling lorsque le temps a commencé à s’écouler.

Ils auraient également fait pression pour l’insertion d’une “clause de vente ou de rachat”. Encore une fois, cette demande a contribué à dissuader les prétendants potentiels.

Nketiah est donc resté dans le nord de Londres, même si cette saison sera probablement sa dernière.

Il serait à la recherche d’un « salaire exceptionnel » et serait libre de signer un accord de pré-contrat avec des clubs étrangers en janvier. Le Soleil conclut que des approches depuis l’Allemagne sont probables.

Les rangs des gardiens d’Arsenal pourraient à nouveau changer

Pendant ce temps, la cible du transfert d’Arsenal, Andre Onana, semble prête à quitter l’Ajax dans la fenêtre de transfert d’hiver, sinon gratuitement l’été prochain, selon le directeur du football de l’Ajax, Marc Overmars.

Interrogé sur l’avenir du joueur de 25 ans en Hollande, Overmars a déclaré à Ajax TV : “On ne sait jamais dans le football, mais de la façon dont je le vois maintenant, je ne pense pas que cela se produise de si tôt.

« Il est possible qu’il parte en hiver, mais cela doit rapporter une somme décente. Cela doit aller dans les deux sens. Si le montant n’est pas suffisant, alors [he will leave] en juillet pour rien.

« Nous avons essayé pendant longtemps de prolonger le contrat, cela n’a pas fonctionné. Nous avons donné à la dernière fenêtre l’espace pour effectuer un transfert, cela n’a pas fonctionné non plus. En tant que club, nous devons également continuer.

« Nous avons recruté deux gardiens. Jay Gorter, un talent que nous essayons de mettre en Ajax 1 à l’avenir et Remko Pasveer pour le court terme. En tant que club, nous devons avancer et nous sommes impatients, dans ce cas, d’André. “

La défaite de l’Ajax pourrait bien être le gain d’Arsenal avec Football London déclarant que Bernd Leno est désespéré de jouer au football européen régulier.

Le gardien de but allemand a nié qu’il cherchait à passer plus tôt dans l’été. Mais on pense que si une offre appropriée était déposée pour le joueur de 29 ans, Arsenal lui permettrait de passer à autre chose.

