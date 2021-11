Un deuxième magasin Nintendo ouvrira au Japon plus tard l’année prochaine

Quelle sera la prochaine ville ? Image : Nintendo

Alors que vous penseriez que Nintendo aurait une multitude de boutiques officielles au Japon, la société de jeux basée à Kyoto n’en a qu’une. Situé à Tokyo, le magasin, astucieusement appelé Nintendo Tokyo, a ouvert ses portes en novembre 2019. Mais cela va changer car maintenant, en novembre 2021, Nintendo en a annoncé un deuxième.

Situé à Osaka, il portera aussi un nom très astucieux : Nintendo Osaka. Ouvert fin 2022, le magasin sera situé dans le grand magasin Daimaru à Umeda, qui est l’un des emplacements centraux de la ville. Ci-dessus, le logo du magasin, qui ressemble exactement, vous l’aurez deviné, à celui de la succursale de Tokyo.

Comme pour Nintendo Tokyo, Nintendo Osaka sera rempli de marchandises de marque de personnage. Au cas où vous l’auriez manqué, consultez ce rapport précédent montrant l’emplacement de Tokyo lors de son ouverture. Nintendo gère directement ses points de vente, ce qui contribue à garantir la qualité du produit et l’expérience globale.

Ce ne sera que le deuxième magasin officiel de Nintendo au Japon (il y a aussi un Nintendo New York, qui s’appelait auparavant le Nintendo World Store), mais j’imagine que d’autres emplacements possibles au Japon pour les magasins pourraient être Kyoto, Fukuoka et Sapporo. Pokémon a des magasins de détail officiels dans tout le Japon appelés Pokémon Centers, nous devrons donc voir si Nintendo prévoit d’étendre ces magasins de la même manière.

À l’époque où Nintendo a annoncé pour la première fois Nintendo Tokyo, la société a expliqué son objectif pour la boutique dans l’annonce officielle, écrivant : « En plus de vendre des produits tels que des systèmes de jeux vidéo, des logiciels et des produits basés sur des personnages, nous prévoyons d’organiser des événements et d’offrir des opportunités. pour jouer à des jeux sur Nintendo Tokyo. Nous nous préparons à faire de ce magasin, qui sera une nouvelle base de communication d’informations Nintendo au Japon, un lieu agréable pour un large éventail de consommateurs.

Nintendo annoncera plus de détails sur son prochain emplacement à Osaka à une date ultérieure.