Un deuxième prétendant européen pour Marc Gasol ?

L’un des noms propres de l’histoire du basket-ball espagnol est Marc Gasol. Avec le centre, nous parlons de l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du basket-ball dans notre pays, une légende qui est également venue en NBA après son excellente étape en tant que joueur de franchise en Grizzly de Memphis et après que le ring ait réussi à défendre les couleurs des Raptors de Toronto.

Cependant, le ralentissement physique et moral du pivot espagnol ces dernières saisons a fini par entraîner le départ du joueur espagnol de la ligue, qui signait des chiffres assez inquiétants dans la section offensive.

Marc Gasol a perdu de nombreux points qui ont caractérisé sa carrière, mais il a encore de nombreux aspects du jeu dominés qui contribueraient beaucoup à n’importe quelle équipe européenne : vision du jeu, capacité à déplacer le ballon, taille et centimètres, défensive intimidation … .

Vous avez reçu une proposition, la seconde arrivera-t-elle ?

C’est pour la même raison que certaines équipes européennes tentent d’intégrer le joueur catalan qui, pour le moment, n’est pas prêt à relever un quelconque défi au niveau professionnel et a décidé de rejeter tout ce qu’il a reçu.

L’offre la plus populaire, celle faite par le Virtus Bologne. Et avec tout le sens du monde, car son entraîneur le connaît comme un charme. Pour Sergio Scariolo, son succès ne peut être compris sans la présence du joueur de 211 centimètres. Pouvoir compter sur lui dans son nouveau projet en Italie aurait été un vrai luxe. Mais, pour le moment du moins, il devra attendre.

Et si une deuxième proposition arrivait bientôt ? Au-delà de son éventuel lien avec le Básquet Girona, qui évolue actuellement au LEB Oro, il ne serait pas fou que le FC Barcelone tente de rejoindre le frère de Pau après avoir confirmé sa retraite officielle.

L’entité Blaugrana a une très longue saison, chargée de matchs d’une semaine, et son jeu intérieur n’est pas le plus peuplé de la scène. Sertac Sanli, Pierre Oriola et Brandon Davies Ce sont les seuls joueurs similaires, et tous ne convainquent pas Sara Jasikevicius pour les moments importants. Pourquoi ne pas l’essayer?