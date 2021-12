Un développeur de jeux connu pour avoir maudit aux Game Awards maudit aux Game Awards tout en remportant des prix de jeu

Josef Fares est connu pour ses expériences de jeu coopératif primées. Il est également connu pour s’être présenté aux Game Awards et avoir largué des bombes f bien placées. Ce soir, Fares a fait suivre sa célèbre diatribe « Fuck the Oscars 2017 » avec un discours d’acceptation tout aussi passionné et saupoudré de jurons pour le prix du jeu de l’année.

Cette fois, Fares n’était pas sur une larme gênante à propos des Oscars, mais ses deux bombes f faisaient référence au moment qui l’a cimenté pour toujours dans le Game Awards Hall of Fame. Après être arrivé sur scène pour accepter le prix et prononcer son discours, Fares a rappelé le voyage de son moment 2017 à maintenant.

« J’étais sur cette scène, en 2017, en train de dire: » Fuck the Oscars « et maintenant, en fait, les Oscars se sont fait baiser parce que les Game Awards s’améliorent beaucoup. »

It Takes Two a été nominé pour plusieurs prix et a remporté le prix du meilleur jeu familial et du meilleur jeu multijoueur en plus du jeu de l’année. Mais puisque The Game Awards est une grande bande-annonce de l’industrie qui se fait parfois passer pour une remise de prix, les deux victoires ont été rapidement annoncées et rejetées sans que Fares ait eu l’occasion de parler. À un moment donné pendant l’émission, il semblait que ces annonces précipitées étaient conçues pour éloigner Fares du micro. L’animateur Geoff Keighley a même mentionné en plaisantant qu’il ne voulait pas que Fares soit près d’un au cas où il répéterait grossièrement.

Les tarifs auraient également eu de nombreuses raisons de maudire. Plus tôt cette année, Eurogamer a annoncé que sa société Hazelight Studios avait fait l’objet d’une réclamation de marque déposée par l’éditeur de Grand Theft Auto Take-Two Interactive et avait par la suite été contrainte d’abandonner la propriété du nom It Takes Two, apparemment parce qu’il contenait les mots « prendre » et » deux » ensemble. Le geste inutilement agressif aurait été mûr pour la colère de Fares, mais son discours d’acceptation réel était sincère.

Il a remercié son équipe pour le travail sur ce qui était une expérience coopérative phénoménale, même si l’histoire a raté la cible avec son message. Fares a conclu son discours en dédiant le prix à ses enfants en disant : « Si vous n’avez pas d’enfants, allez les chercher. C’est la meilleure chose qui puisse arriver.