Un développeur de logiciels allemand a fait don de 1,2 million de dollars en Bitcoin “ non mérité ” à un parti politique

Un ressortissant allemand qui considérerait ses bénéfices Bitcoin comme une “richesse imméritée” a fait don de plus d’un million de dollars au parti politique vert du pays.

Selon le journal d’information Die Zeit, basé à Hambourg, Moritz Schmidt, un développeur de logiciels de la ville de Greifswald, dans le nord-est du pays, a envoyé un million d’euros – environ 1,2 million de dollars – au parti vert allemand, connu sous le nom de Verts ou Alliance 90. Un porte-parole du parti a déclaré Schmidt avait réalisé des gains significatifs lors de la course haussière du Bitcoin (BTC) mais souhaitait contribuer à des causes liées à la protection de l’environnement et du climat plutôt que de HODLing sa crypto.

“Le donateur nous a fait comprendre qu’il considérait ces profits comme une richesse imméritée qu’il ne revendique pas pour lui-même, mais qu’il veut utiliser socialement, pour quelque chose qui correspond à ses convictions”, a déclaré le porte-parole des Verts. “En attendant, il voit le système Bitcoin d’un œil critique, entre autres dans le contexte du fait que les opérations arithmétiques nécessaires consomment d’énormes quantités d’électricité.”

Les records pour les Verts montrent que le don de Schmidt est le plus important que le parti ait reçu cette année, avec la prochaine contribution la plus élevée à 500 000 euros, soit environ 600 000 dollars. Les fonds seraient utilisés pour la campagne électorale fédérale du parti et les campagnes électorales des États en 2021.

Le développeur de logiciels n’est pas le seul à espérer apparemment que l’industrie de la cryptographie deviendra plus verte. Beaucoup ont critiqué l’exploitation minière de Bitcoin pour son impact sur l’environnement, certaines estimations indiquant que le réseau consomme plus d’énergie que l’ensemble du pays argentin. Cependant, Mike Colyer, PDG de la société de crypto-mines Foundry Digital, a déclaré cette semaine qu’il pensait que l’exploitation minière de Bitcoin pourrait éventuellement aider à la transition vers un «monde où 100% de notre énergie est produite à partir d’énergies renouvelables».