Un développeur de mépris fait un message «hostile» sur Kickstarter et s’excuse

Image : mépris

Le directeur créatif du prochain jeu d’horreur/de tir Scorn, Ljubomir Peklar, a présenté des excuses après qu’une mise à jour qu’il a faite aux contributeurs de Kickstarter la semaine dernière a horriblement mal tourné.

Dans une déclaration publiée aux fans le 6 novembre, ostensiblement à propos de la décision de l’équipe de retarder le jeu inspiré de HR Giger, Peklar finit par écrire 15 paragraphes qui s’écartent énormément d’explications totalement compréhensibles des problèmes inhérents au développement de jeux indépendants à des appels spontanés. pour les supporters mécontents de simplement demander des remboursements pour le jeu.

Je ne pense pas que le post, que vous pouvez lire en entier ici, soit si mauvais que ça ! La grande majorité est consacrée à des explications honnêtes et sérieuses sur les raisons pour lesquelles le jeu a été retardé en 2022. Il explique qu’ils n’ont pas la bande passante pour publier des bandes-annonces et des mises à jour qui détourneraient leur attention de travailler sur le jeu réel, et aborde également l’idée de « l’enfer du développement », et comment leur inexpérience a conduit à des erreurs et à la nécessité de retravailler d’énormes parties du jeu (encore une fois, des trucs de développement de jeu très normaux !) :

L’enfer du développement est un terme qui revient assez souvent. Il doit être utilisé sur des projets qui ont changé leur idée de base ou leur portée en cours de développement et auxquels ils ne peuvent pas s’adapter. Cela ne s’applique pas à nos produits pour la plupart. Dans notre cas, beaucoup d’erreurs ont été commises et en feront plus à l’avenir, mais c’est un processus normal pour une nouvelle équipe inexpérimentée. Tout ce qui a été fait jusqu’à la mi-2018 a été retravaillé, 90% de celui-ci a été complètement mis au rebut. Il s’agit d’en faire ce que nous voulons qu’il soit, pas de le publier simplement parce que nous avons donné une date de sortie arbitraire. Si ce n’est pas prêt, ce n’est pas prêt. Pourquoi les gens voudraient-ils jouer à quelque chose que les développeurs pensent qu’il n’est toujours pas à la hauteur ?

Alors que le ton de Peklar est un peu distant, la majorité de la mise à jour se lit comme les frustrations de quelqu’un qui travaille simplement dur sur son jeu. Jusqu’au bout :

Pour mémoire, oui, le jeu s’est glissé en 2022 et nous aurons une confirmation officielle du retard le 10 décembre. Il devait être annoncé en octobre, mais des circonstances indépendantes de notre volonté l’ont reporté. S’il s’avère que ce n’est pas le 10 par notre volonté ou celle de quelqu’un d’autre, ne nous en voulez pas trop. Et pour finir, un petit conseil amical : si le manque de communication est si gênant, il suffit de demander un remboursement et d’en finir. C’est juste un jeu. Vous pouvez y jouer quand il est sorti si vous êtes toujours intéressé.

G/O Media peut toucher une commission

13 $ de rabais

Nouveau Pokémon Snap – Nintendo Switch

La délicieuse suite que nous n’aurions jamais pensé voir

20 ans plus tard, nous avons enfin plus de contenu à explorer et 171 Pokémon de plus à prendre en photo pendant qu’ils dansent et mangent des pommes.

Cela ne s’est pas bien passé. Les commentaires sous le message se sont rapidement remplis de contributeurs acceptant son offre et demandant des remboursements. Voici quelques exemples:

Plus d’un an sans aucune mise à jour et puis ce « arrête de nous déranger ! » Poster? Et la réponse de votre PDG est « désolé, attendez 3 jours et je penserai à répondre » ? Je voudrais un remboursement.

Pour correspondre au ton de la mise à jour… je m’attends à un remboursement complet aujourd’hui.

Je voudrais un remboursement s’il vous plaît. Ce message était complètement hors de propos. Je ne soutiens pas seulement à cause du jeu, je soutiens les gens derrière. Si vous n’acceptez aucune responsabilité et que vous transférez tout ce BS sur le consommateur, alors je prendrai mon argent ailleurs

Et ils ont juste continué encore et encore. Confronté à un scénario où l’équipe de développement perdait de l’argent à cause de la mise à jour de Kickstarter, Peklar a publié un suivi le 7 novembre, dans lequel il assume « l’entière responsabilité de la dernière mise à jour », et admet « qu’il était clair que le ton hostile a été écrit ne devrait pas être la façon dont nous devrions exprimer des idées ou des plans aux personnes qui nous aident ».

Bonjour à tous, Je m’appelle Ljubomir Peklar et je suis le PDG d’Ebb Software et aussi le directeur créatif du jeu. J’assume l’entière responsabilité de la dernière mise à jour que vous avez reçue de notre KS hier. J’ai lu rapidement et au hasard le brouillon de la mise à jour et dans toute ma sagesse, je l’ai approuvé. En relisant, il était clair que le ton hostile sur lequel il était écrit ne devrait pas être la façon dont nous devrions exprimer des idées ou des plans aux personnes qui nous aident. Nous pouvons être fatigués, confus et frustrés par notre propre incompétence, mais il n’y a aucune raison de s’en prendre à vous. Pour cela, je m’excuse personnellement. Je ferai de mon mieux pour que ce genre d’explosion ne se reproduise plus. Nous ferons une mise à jour appropriée concernant toutes les préoccupations soulevées lundi, Merci.

Comme je l’ai dit, je ne pense pas que le message d’origine était si mauvais ! Mais les bailleurs de fonds avaient également un point très fondamental, à savoir que passer une année entière sans mises à jour n’est pas un bon aperçu d’une campagne, et peu importe à quel point ils peuvent dire qu’ils se débrouillent dans les coulisses, ceux qui se sont séparés de l’argent pour un projet devrait s’attendre à une sorte de mise à jour de temps en temps montrant comment les choses se passent.

Espérons que les deux parties ont appris une chose ou deux sur l’autre et que tout le monde puisse s’entendre jusqu’à la sortie du jeu, car ce qui a été montré jusqu’à présent a l’air plutôt cool :